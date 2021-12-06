"Прошлогодней цены уже не ждите": насколько подорожает свинина перед Новым годом

Цена на свинину в Украине вырастет / УНИАН

В преддверии Нового года цена на свинину снова вырастет. Ожидается, что этот продукт можно будет купить за около 135 грн/кг.

В ноябре этого года цена на свинину немного снизилась по сравнению с октябрем на 1,3 грн/кг, отмечают в Ассоциации свиноводов Украины. Поскольку удешевление было небольшим, то и прошло оно "незаметно", говорят в ассоциации.

В течение прошлого месяца свинина в среднем стоила 131 грн/кг.

Накануне зимних праздников свинина подорожает, однако не очень сильно, отмечают в ассоциации. Эксперты прогнозируют, что цены откатятся к октябрьским показателям – то есть до около 135 грн/кг.

"Ожидать, что расходы на свинину к праздничному столу "впишутся" в прошлогодний бюджет, не стоит. Однако, вероятно, ценники этого вида мяса в торговых сетях будут на уровне конца сентября – первой половины октября", – добавили в ассоциации.

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Ранее сообщалось, что в Украине взлетят цены на хлеб несмотря на рекордный урожай зерна. Большинство из экспертов назвали 10-15% роста стоимости хлеба в ближайшее время.

В то же время в Украине упали цены на самый популярный фрукт – яблоки. По сравнению с предыдущим месяцем они подешевели на 13,61%.

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