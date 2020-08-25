"Распродажа" за 39 млрд гривен: стали известны условия получения кредита от Евросоюза

Меморандум уже подписан от имени Украины Минфином и Нацбанком / фото: telegraf.com.ua

На внеочередную сессию Верховной Рады во вторник, 25 августа, кроме президентского законопроекта о повышении минимальной заработной платы вынесен еще и президентский законопроект №0063 о ратификации Соглашения с ЕС о макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро.

Чтобы получить этот, по сути, обычный кредит, Украине нужно будет выполнить ряд требований. Об этом написала в Facebook Елена Дьяченко.

В частности, Приложение к Меморандуму с ЕС предусматривает такие положения:

1. Предоставление Еврокомиссии любой информации, которую она посчитает необходимой.

2. Контроль над всеми закупками Минздрава. Создание Набсовета государственного медпредприяттия "Медзакупки" и контроль над ним.

3. Реформа налоговой и таможни, ликвидация Государственной фискальной службы (налоговой полиции) и создание агентсва по расследованию экономических преступлений, контроль над проведением конкурсов и назначением руководителей налоговой и таможни.

4. Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины с международным участием.

6. Создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, которая будет иметь полномочия назначать и увольнять членов Высшего совета правосудия.

7. Контроль над прозрачностью конкурсов на государственную службу.

8. Контроль над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровне.

10. Расширить полномочия частных исполнителей против любого должника от 100 тыс. грн (включая физлиц и государственных юрлиц), блокирование исполнителями средств на банковских счетах.

11. Контроль над возвратом активов ПриватБанка.

12. Контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий.

13. Отмена спецобязательств НАК Нафтогаг поставлять украинский газ населению и госрегулирования цены на газ для населения, что приведет к росту тарифов.

"И это все за 39 миллиардов гривен. Можно сказать, распродажа", - отметила Дьяченко.

Она уточнила, за данным кредитом правительство обратилось к ЕС в апреле 2020 года. Меморандум уже подписан от имени Украины Минфином и Нацбанком.

"Такие его условия говорят, во-первых, что ЕС ждет, что деньги все равно будут украдены, и по большому счету им все равно, так как возврат процентов гарантирован государством, однако под видом контроля они заглянут во все закрома и дальше подумают, что с ними делать. И во-вторых, ни о каком доверии к новой власти со стороны кредиторов речи не идет, а значит все следующие меморандумы будут именно такими", - отметила Дьяченко.

Как сообщал Главред, 25 августа Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты на 300 гривен. Теперь минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен.