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Дом 1920 года купили за бесценок, а дальше произошло невероятное

Константин Пономарев
30 июня 2026, 18:42
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Супруги отказались от дорогого ремонта, купили другой старый дом за "копейки" и перевезли его, воплотив свою мечту в реальность.
Дом мечты перевезли с другого участка
Дом мечты перевезли с другого участка / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@sharel.moore

Вы узнаете:

  • Почему семья решила перевезти целый дом вместо строительства нового
  • Какие неожиданные проблемы скрывались внутри столетнего здания
  • Как необычная идея принесла семье популярность в сети

Покупка собственного дома нередко требует огромных вложений, однако одна американская семья нашла необычный способ значительно сократить расходы. Вместо дорогостоящей реконструкции старого здания супруги приобрели другой фермерский дом почти столетнего возраста, перевезли его на свой участок и своими силами превратили в дом мечты.

В 2024 году Ша'рел Мур и ее муж Брэндон приобрели около трех акров земли на северо-западе штата Айова. На участке уже находился старый фермерский дом, однако после оценки его состояния супруги поняли, что восстановление потребует слишком больших затрат. Об этом пишет People.

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Дом мечты нашли всего в четырех милях

Отказываться от своей идеи семья не захотела и вскоре обнаружила подходящий вариант неподалеку. Всего в четырех милях от их участка продавался фермерский дом, построенный в 1920 году.

Прежние владельцы уже возвели новое жилье и были готовы расстаться со старым зданием всего за 12 тысяч долларов (538 тысяч гривен). После покупки супруги организовали перевозку дома на собственный участок, где начали масштабную реконструкцию.

"Мне казалось, что так и должно было быть", - вспоминает Ша'рел Мур. По ее словам, возможность приобрести этот дом неподалеку от собственного участка выглядела настоящим счастливым совпадением.

Ремонт длился больше года

За прошедший год супруги практически без выходных занимались восстановлением дома. Все это время они одновременно воспитывали троих маленьких сыновей, а во время строительства в семье появился еще один ребенок.

После покупки супруги организовали перевозку дома
После покупки супруги организовали перевозку дома / Фото: tiktok.com/@sharel.moore

Изначально американка начала публиковать ролики о ремонте только для родственников, живущих в другом штате. Однако со временем история семьи заинтересовала сотни тысяч пользователей социальных сетей.

"В интернете часто показывают ремонт с огромными бюджетами и идеальными интерьерами. Мы хотели показать, что дом мечты можно создать благодаря упорному труду, креативности и желанию многое сделать своими руками", - объяснила Ша'рел.

За стенами скрывались неприятные сюрпризы

Несмотря на просторные комнаты, высокие потолки и сохранившийся исторический облик, при ремонте обнаружилось значительно больше повреждений, чем ожидали владельцы.

После демонтажа внутренних конструкций выяснилось, что многие несущие элементы требуют серьезного восстановления. Из-за этого сроки работ увеличились, а стоимость проекта заметно выросла.

На все семья потратила примерно 80 тысяч долларов (3,5 млн гривен)
На все семья потратила примерно 80 тысяч долларов (3,5 млн гривен) / Фото: tiktok.com/@sharel.moore

В общей сложности семья оценивает расходы на перевозку, восстановление и реконструкцию примерно в 80 тысяч долларов (3,5 млн гривен).

Смотрите в видео о том, как супруги начали переделывать старый фермерский дом:

@sharel.moore We bought an abandoned acreage, moved a whole house onto it, and now we’re bringing it back to life-one messy, beautiful step at a time. Proof that sometimes the wild ideas are the ones worth chasing ? #AbandonedToBeautiful#CountryHomeProject#OldHouseRevival#DreamProperty#RenovationInProgress♬ suara asli - Musik dan Lirik - Just Music

Ранее Главред писал о том, что люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалели. Вместо подготовки к возможному концу света жители все чаще выясняют отношения из-за бытовых проблем, состояния жилья и правил совместного проживания.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: People

People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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