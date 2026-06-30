Полина Гагарина, которая поддерживает нападение России на Украину, хочет в Европу.

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Полина Гагарина потерпает из-за санкций ЕС / Коллаж Главред, фото РоССМИ

Кратко:

Почему Гагарину считают недостаточно патриотичной

Что она пытается сделать

Российскую певицу-путинистку Полину Гагарину, которая пытается оспорить санкции Евросоюза в Европейском суде, в террористической России вывели на чистую воду и признали непатриотичной.

Об этом сообщают российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Так, они цитируют "директора одного из российских очень известных артистов-патриотов".

Путинистка Полина Гагарина хочет в Европу / Instagram

"Это очень постыдная ситуация, когда человек, берущий одной рукой у государства, протягивает другую к врагу за подаянием. Полина жалкая в своем стремлении доказать Европе, что она не такая уж русская", - возмутился собеседник.

Он также отметил, что, "к счастью, настоящие артисты гордятся санкциями, ведь это значит, что все они делают правильно". Именно такими бредовыми изречениями российские артисты успокаивают невозможность побывать в Европе или иметь свои трэки на стримминговых международных платформах.

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О персоне: Полина Гагарина Полина Гагарина - российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса кино, озвучивания и дубляжа. Стала знаменитой после "Фабрики звезд". Поддерживает террориста Путина и военное вторжение России в мирную Украину.

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