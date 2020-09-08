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Развеиваем мифы о дополнительном заработке онлайн новости компании

8 сентября 2020, 19:10

На платформе Binomo вы найдете и мощные инструменты для профессиональной торговли и можете начать получать дополнительный заработок даже с небольшой суммы.

Binomo

Серьезные онлайн-инвестиции не следует путать с пирамидами или казино. Отличить надежную компанию от мошенников не так уж и сложно — проверьте, имеет ли компания все необходимые лицензии и свидетельства.

Свидетельство Международной финансовой комиссии является основным документом, который должен иметь ответственный онлайн-брокер. Финансовая комиссия обеспечивает быстрое, эффективное, непредвзятое и надежное урегулирования споров между трейдерами и брокерами.

Binomo является одним из брокеров, обладающих свидетельством категории А от Финансовой комиссии и такими наградами, как IAIR Awards и FE Awards. Более миллиона человек во всем мире ежедневно инвестируют и выводят заработанные средства на binomo.com. Платформа Binomo — глобальное инновационное решение для трейдинга.

Как инвестировать и торговать на Binomo?

Во-первых, войдите в аккаунт Binomo. Если вам удобнее торговать на мобильном устройстве, загрузите приложение Binomo в AppStore или GooglePlay. APK-файл для системы Android можно загрузить с официального сайта по адресу binomo.com. Новым пользователям Binomo дает 1 000$ на демо-счет, чтобы можно было потренироваться, прежде чем инвестировать реальные средства.

Вы увидите график, показывающий, как меняется цена актива за выбранный период времени. На бесплатном демо-счете вам будет доступно 20+ активов. Выберите временной период, на котором вы будете торговать, и сумму, на которую вы хотите открыть сделку. Попробуйте проанализировать график и составить прогноз — вырастет или упадет цена актива за установленный вами период времени. Если ваш прогноз верен, вы можете заработать до 90% от суммы сделки. После тренировки на демо-счете вы можете начать инвестировать реальные средства и получать настоящий дополнительный доход. Выбирайте самые выгодные активы и увеличивайте свой капитал.

На платформе Binomo вы найдете и мощные инструменты для профессиональной торговли — экономический календарь, инструменты графического анализа, волновые индикаторы Боллинджера, MACD, скользящее среднее и многого другого. Изучайте полезные материалы в Учебном разделе Binomo.

Вы можете начать получать дополнительный заработок на Binomo с небольшой суммы — минимальный депозит составляет 10$, а минимальная сумма сделки — 1$. Но перед торговлей на реальном счете взвесьте все риски, изучите технический анализ, стратегии и правила управления деньгами.

Поздравляем тех, кто дочитал до конца, с сюрпризом от Binomo! Воспользуйтесь промокодом BONUSWEEK150 и получите бонус +150% к вашему первому депозиту на сумму от 30$. Этот промокод действует при внесении средств с 22 по 28 сентября.

Желаем прибыльной торговли!

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