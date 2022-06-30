Развитие 140-миллионной страны за 20 лет аннулируется решением Путина - эксперт о дефолте в РФ

Эксперт рассказал о последствиях дефолтав РФ / скриншот

В России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. По информации американских СМИ, из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам.

Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду рассказал, что дефолт повлияет не только на россиян, но сыграет на руку украинцам.

"Помочь это нам может только в информационном и идеологическом плане - то есть мы должны этот факт максимально тиражировать. Россияне могут не признавать дефолта, но они не признают и факта войны в Украине - они не признают, что их ракеты попадают в торговый центр, отрицая очевидное", - пояснил эксперт.

Также он добавил, что с информационной точки зрения - это сильный информационный повод, чтобы показывать, к чему приводят диктаторские решения, когда в результате решений одного человека аннулируется результат развития 140-миллионной страны за 20 лет.

Дефолт в России

Как сообщало издание Bloomberg, в конце дня в воскресенье, 26 июня, закончился льготный период, в течение которого Россия должна была выплатить кредиторам проценты в размере 100 миллионов долларов США. Этот льготный период начался 27 мая. Так как этот платеж РФ пропустила, это считается событием дефолта.

В Кремле прокомментировали информацию о дефолте Российской Федерации. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков открестился от таких сообщений. Он заявил, якобы информация о дефолте в России "неправомерна".

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