Развитие 140-миллионной страны за 20 лет аннулируется решением Путина - эксперт о дефолте в РФ

В информационном и идеологическом плане крах экономики в РФ сыграет на руку Украине, уверен финансовый аналитик Алексей Кущ.
В России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. По информации американских СМИ, из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам.
Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду рассказал, что дефолт повлияет не только на россиян, но сыграет на руку украинцам.
"Помочь это нам может только в информационном и идеологическом плане - то есть мы должны этот факт максимально тиражировать. Россияне могут не признавать дефолта, но они не признают и факта войны в Украине - они не признают, что их ракеты попадают в торговый центр, отрицая очевидное", - пояснил эксперт.
Также он добавил, что с информационной точки зрения - это сильный информационный повод, чтобы показывать, к чему приводят диктаторские решения, когда в результате решений одного человека аннулируется результат развития 140-миллионной страны за 20 лет.
Дефолт в России
Как сообщало издание Bloomberg, в конце дня в воскресенье, 26 июня, закончился льготный период, в течение которого Россия должна была выплатить кредиторам проценты в размере 100 миллионов долларов США. Этот льготный период начался 27 мая. Так как этот платеж РФ пропустила, это считается событием дефолта.
В Кремле прокомментировали информацию о дефолте Российской Федерации. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков открестился от таких сообщений. Он заявил, якобы информация о дефолте в России "неправомерна".
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