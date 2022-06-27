"Не наша проблема": Песков прокомментировал дефолт РФ

Песков прокомментировал дефолт РФ/ ua.depositphotos.com, Reuters

В РФ прокомментировали информацию о дефолте Российской Федерации. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков открестился от таких сообщений.

Он заявил, якобы информация о дефолте в России "неправомерна". О такой реакции Пескова пишут российские пропагандистские СМИ.

"Утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны. Еще в мае был осуществлен платеж в валюте, а то, что средства не дошли до получателей – не наша проблема", – заявил пресс-секретарь Путина.

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу

Ранее сообщалось, что в России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. Из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам. Льготный период выплаты закончился в воскресенье, 26 июня.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, какие последствия ждут страну-агрессора в случае объявления дефолта. Он отметил, что дефолт для России может быть хуже нефтяное эмбарго.

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