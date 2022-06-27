УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Я же только трупы доставал": пропагандисты РФ забыли предупредить оккупанта, что он "герой"

27 июня 2022, 13:08

Российское телевидение взорвалось рассказами о новом "герое РФ", но СБУ разоблачила наглую ложь о "героизме" захватчика.

российские военные, уничтоженная техника
СБУ разоблачила наглую ложь пропагандистов РФ о "героизме" захватчика/ Reuters, УНИАН

Российская пропагандистская машина нашла себе нового "героя". По телевидению в РФ начали рассказывать о сержанте Краснове, который якобы спас своих товарищей из подбитой боевой машины пехоты.

Пропагандисты РФ активно распространяли информацию о том, что Краснов вытащил других военных из горящей БМП и оказал им первую медицинскую помощь. А перед этим группа сержанта якобы уничтожила более 20 защитников Украины.

Однако этот фейк развенчала Служба безопасности Украины, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Ведомству удалось перехватить телефонный разговор именно этого русского сержанта с его родными.

Как оказалось, оккупант никого не спасал, и всё его геройство заключается лишь в том, что он сам смог выжить после атаки украинских военных, тогда как остальные члены экипажа погибли.

Интересно, что о своем "геройстве" захватчик узнал как раз во время этого телефонного разговора, и был очень удивлен.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину, я вытаскивал трупы, и всё", – признался жене оккупант.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты прогорели на очередной лжи о подвигах оккупантов. Они рассказали о "героической гибели" одного из российских танкистов, хотя при этом в справке о смерти ее причиной указан острый панкреатит.

Напомним, легендарный украинский юморист Андрей Данилко (более известный в своей поп-ипостаси как Верка Сердючка), рассказал о многочисленных провокациях, которые пытались совершить в отношении него российские телепропагандисты.

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России пропаганда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:13

Завтрак под обстрелы и взрывы: бойцы ВСУ показали полевую кухню на передовой

13:11

Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецептаВидео

13:08

"Я же только трупы доставал": пропагандисты РФ забыли предупредить оккупанта, что он "герой"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долгиВидео

12:57

"Мы будем стоять с вами": Джонсон и Трюдо на украинском обратились к ЗеленскомуВидео

Реклама
12:49

ВСУ контрнаступают на Херсон: у армии есть тактический успех, но оружия все еще мало – нардепВидео

12:42

Скандальная Бильченко, которая была готова умереть "за русский мир", засветилась в России

12:31

"Это насилие": Могилевская рассказала, что с ее домом сделали россиянеВидео

12:10

Отслеживает до 72 целей и выпускает 54 ракеты за 12 секунд: что известно о системе ПВО NASAMSВидео

11:54

Харатьян решил подзаработать на войне в Украине: "гардемарин" продался российской пропаганде

11:53

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

11:36

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

11:30

ВСУ ударили из HIMARS: на Луганщине горят 2 склада боеприпасов оккупантовВидео

11:28

Оккупанты украли подвижной состав УЗ и сделали из него бронепоезд: он уязвим для NLAW и Javelin

11:08

Предателя настигла карма: ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля"

10:57

Позитив рассказал, как съехал с арендованной квартиры, потому что "материально сложно"

10:53

США планируют предоставить Украине современный комплекс ПВО NASAMS – CNN

10:35

Прилавки на рынках в Беларуси ломятся от ворованной мелитопольской вишни и херсонских помидоров

10:15

Зачем РФ бьет ракетами по Украине: сил на наступление нет, Путин шлет "сигнал" – Die WeltВидео

10:03

Более 100 тел погибших под завалами одного дома: в Мариуполе обнаружили страшную находкуВидео

Реклама
09:59

Десятки "трехсотых" и полностью уничтоженная техника: ВСУ разнесли пункт управления ВС РФ в ИзюмеВидео

09:50

Как приготовить вкусную вишневую наливку без водки: советы хозяйкам

09:33

Груз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФВидео

09:27

"Его можно понять": эксперт рассказал, зачем и к кому Лукашенко постоянно ездит в РоссиюВидео

09:14

В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов

08:55

О ракетных ударах по Украине: русские мстятмнение

08:50

Убрали неугодных: в России будут снимать новый сезон "Сватов" без некоторых актеров

08:48

РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISWВидео

08:39

У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – ЗеленскийВидео

08:34

Гороскоп на сегодня, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

08:30

Недурна собой: режиссер Байрак любуется собой во время тревоги и спуска в бомбоубежище

08:09

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет – BloombergВидео

07:55

"Вас втягивают в войну с Украиной": Зеленский призвал белорусов не быть "пушечным мясом"Видео

07:46

Дочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизни

07:38

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

07:18

ВСУ на Юге уничтожили 39 оккупантов, три склада боеприпасов и сбили несколько БПЛА врагаВидео

07:04

"Я больше не хочу поддерживать": Тодоренко опубликовала странное видео и закрыла комментарииВидео

06:57

Почему Украина не бьет по Беларусимнение

06:36

Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, среди пострадавших – ребенок

05:20

Самая вкусная настоящая окрошка: простой рецепт и 3 секрета приготовленияВидео

Реклама
05:17

Сокрушительная психология: ТОП-5 типичных женских ошибок, которые разрушают отношения

04:44

РФ усилила ракетные удары по Украине: всему виной новое руководство - экспертВидео

04:10

"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

03:50

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ослепила фанатов красотой в прозрачном платье

03:28

Раскрыты последние слова Юрия Шатунова перед смертью

03:14

Наталья Могилевская призналась в своих кровожадных фантазиях о Путине: "Я неплохо делаю это"

03:10

"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.RВидео

02:58

Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

02:40

Никогда не постареет: 57-летняя Элизабет Херли прокатилась на велосипеде в кричащем бикини

02:06

Горячие конфетки: Мадонна показала фото в объятиях старшей дочери

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять