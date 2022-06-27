"Я же только трупы доставал": пропагандисты РФ забыли предупредить оккупанта, что он "герой"

СБУ разоблачила наглую ложь пропагандистов РФ о "героизме" захватчика/ Reuters, УНИАН

Российская пропагандистская машина нашла себе нового "героя". По телевидению в РФ начали рассказывать о сержанте Краснове, который якобы спас своих товарищей из подбитой боевой машины пехоты.

Пропагандисты РФ активно распространяли информацию о том, что Краснов вытащил других военных из горящей БМП и оказал им первую медицинскую помощь. А перед этим группа сержанта якобы уничтожила более 20 защитников Украины.

Однако этот фейк развенчала Служба безопасности Украины, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Ведомству удалось перехватить телефонный разговор именно этого русского сержанта с его родными.

Как оказалось, оккупант никого не спасал, и всё его геройство заключается лишь в том, что он сам смог выжить после атаки украинских военных, тогда как остальные члены экипажа погибли.

Интересно, что о своем "геройстве" захватчик узнал как раз во время этого телефонного разговора, и был очень удивлен.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину, я вытаскивал трупы, и всё", – признался жене оккупант.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты прогорели на очередной лжи о подвигах оккупантов. Они рассказали о "героической гибели" одного из российских танкистов, хотя при этом в справке о смерти ее причиной указан острый панкреатит.

Напомним, легендарный украинский юморист Андрей Данилко (более известный в своей поп-ипостаси как Верка Сердючка), рассказал о многочисленных провокациях, которые пытались совершить в отношении него российские телепропагандисты.

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