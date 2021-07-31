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Рекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

31 июля 2021, 16:11
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Цены на газ в Европе зимой могут как снизиться, так и взлететь.

Газпром
Цены на газ в Европе по-прежнему зависят от действий Газпрома / УНИАН

Энергетический рынок Евросоюза ожидает, что высокие цены на газ в Европе будут до марта 2022 года. Далее должна последовать нормализация ситуации, предполагающая снижение стоимости топлива. При этом уже зимой цена на газ вследствие действий Газпрома может как снизиться, так и повыситься. Ситуация зависит от того, сократят ли россияне поставки газа в Европу, или же все-таки увеличат объемы прокачки топлива. Об этом говорится в аналитическом отчете Оператора газотранспортной системы Украины.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующий документ, рынок ожидает сохранения высокой стоимости топлива до марта 2022 года. После этого ситуация должна улучшиться, что отразится на показателях стоимости газа.Читайте такжеЦена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

"Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка относительно сохранения высокой цены газа в марте 2022 года и последующей нормализации (фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год - 25,7 евро/МВт-ч)", - указывает компания-оператор.

При этом в ГТС допускают сценарий, при которой цена на газ снизится, если Газпром не будет ограничивать прокачку газа в Европу. Однако стоимость топлива может и повыситься при усилении ограничений со стороны россиян.

Транзит газа через Украину в Европу

Цены на газ в Европе демонстрируют стремительный взлет. Стоимость тысячи кубометров топлива – рекордная за последние 13 лет. Ситуация спровоцирована в том числе и действиями Газпрома, который на фоне дефицита газа в Европе отказывается от дополнительных поставок топлива путем украинской ГТС.

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Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко еще в начале июля говорил, что Газпром фактически устроил газовый шантаж Европы. В прошлом году россияне зарезервировали прокачку 65 миллиардов кубометров через Украину, однако в этом году объемы сократились до 40 миллиардов кубов. Причем в ситуации, когда в Европе фиксируется дефицит топлива. По его словам, Россия делает это специально, чтобы ЕС одобрил СП-2. Если этого не случится, российский газовый монополист продолжит сокращать поставки газа путем украинской ГТС.Читайте такжеДефицит газа в Европе: Газпром рубит поставки топлива через Украину, чтобы ускорить запуск СП-2

В компании-операторе ГТС Украины также утверждали, что проблемы Европы связаны с тем, что Газпром пытается выторговать окончательное положительное решение по Северному потоку-2.

19 июля сообщалось, что Газпром зарезервировал все 15 млн. куб.м. твердых мощностей ГТС Украины для транзита газа в Европу на август.

Однако 27 июля Газпром решил не бронировать прерываемые мощности для транзитных поставок топлива через Украину в Европу.

Евросоюз Газпром цены на газ новости Украины
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