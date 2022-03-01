Санкции в действии: оператор газопровода СП-2 объявил о банкротстве

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Швейцарская компания-оператор российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG объявила о начале процедуры банкротства.

Как пишут росСМИ, об этом говорится в сообщении швейцарского телевидения.

Как известно, оператор Северного потока-2 находился на грани банкротства. Nord Stream 2 AG, принадлежащая российской государственной компании Газпром, в прошлом году завершила строительство газопровода стоимостью $11 млн, который должен был увеличить объемы поставок газа из России в Германию.

Газопровод не приступал к работе, поскольку регулятор Германии приостановил процесс его сертификации из-за вторжения России в Украину.

Министерство финансов США официально ввело санкции против Nord Stream 2 AG, а также ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил в понедельник в интервью швейцарскому радио RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг блокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что решение Берлина по остановки процедуры сертификации Северного потока-2 мол, приведет к усилению газового кризиса в Европе. Страны ЕС, как утверждают в Москве, будут покупать топливо по цене в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.