Сценарий 100 гривен за доллар: неожиданный прогноз на валютном рынке

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На курс доллара влияет ситуация с негативными ожиданиями по валютному рынку, слабая экономика, война, период осенней экономической активности, когда бизнес и население будут вести себя максимально сдержанно из-за войны, заявил финансовый аналитик компании Esperio Александр Болтян.

НБУ усиленно регулирует ситуацию и формально старается не допустить закрытия ни одного из банков. Как только начнется банкротство банков, в стране поднимется еще большая паника с изъятием денег из сектора, подчеркнул он в комментарии UBR.ua.

Эксперт считает, что в сентябре курс наличного доллара не достигнет 50 или 100 грн/$ по нескольким причинам.

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"Рекордов с достижением уровней 50 или 100 гривен за доллар мы не строим по ряду причин. Во-первых, спрос на валюту в стране будет умеренным, так как денег у населения и бизнеса значительно больше не становится. Во-вторых, причиной будет существующий рост спроса на криптовалюту как средство сбережения денег, и автоматическое снижение спроса на доллары и евро", – сказал он.

Причина этого, по его словам, в том, что электронные деньги проще можно вывести из страны и при этом не опасаться падения банковского сектора или физического воровства из дома, добавил Бовтян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что некоторые банки подняли курс до 42 гривен за доллар.

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