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"Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети

12 февраля 2021, 14:42

Нардеп сообщила, что не получила свежие платежки за коммуналку, однако узнала о снижении сумм по сравнению с прошлыми годами.

Нардеп нарвалась на критику из-за поста о платежках за коммуналку
Елизавета Богуцкая нарвалась на критику из-за поста о платежках за коммуналку / УНИАН

Нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая оптимистично высказалась насчет платежек за коммунальные услуги, потребленные в январе 2021 года, и нарвалась на жесткую критику.

Политик в Facebook поделилась, что за январь платежки за коммуналку еще не получала, но многие пишут, что суммы даже незначительно снизились по сравнению с 2018-2019 гг.

"…Я еще не получила платежек за январь по коммуналке. Но вот читаю ленту и (о, ужас!) тарифы принципиально не изменились…", – отметила Богуцкая.

Ряд интернет-пользователей резко прокомментировали пост нардепа.

"Лиза-Лиза... Вы не получили платежки? А я получила (в электронном виде уже есть!). Отопление просто убивает, ну и электрика... Посмотрите, будете неприятно удивлены", – написала Anna Novikova.

"Шутите, за два месяца тарифы у меня на 1 500 тысячи выросли", – отметила Aelita Minkova.

"Лиза, вы серьезно? Свет – космос, а у кого централизованное отопление, то вообще ад", – подчеркнула Tata Sliepchenko.

Житель Киева Alexandr Shevchenko поделился, что лично у него в январе по сравнению с декабрем коммуналка подорожала на 40%.

По сведения Госстата, тарифы в январе текущего года уже на 18,6% выше, чем в январе 2020-го.

Тарифы в Украине 2021 – что подорожало

коммунальные тарифы Елизавета Богуцкая
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