"Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети

Нардеп сообщила, что не получила свежие платежки за коммуналку, однако узнала о снижении сумм по сравнению с прошлыми годами.
Нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая оптимистично высказалась насчет платежек за коммунальные услуги, потребленные в январе 2021 года, и нарвалась на жесткую критику.
Политик в Facebook поделилась, что за январь платежки за коммуналку еще не получала, но многие пишут, что суммы даже незначительно снизились по сравнению с 2018-2019 гг.
"…Я еще не получила платежек за январь по коммуналке. Но вот читаю ленту и (о, ужас!) тарифы принципиально не изменились…", – отметила Богуцкая.
Ряд интернет-пользователей резко прокомментировали пост нардепа.
"Лиза-Лиза... Вы не получили платежки? А я получила (в электронном виде уже есть!). Отопление просто убивает, ну и электрика... Посмотрите, будете неприятно удивлены", – написала Anna Novikova.
"Шутите, за два месяца тарифы у меня на 1 500 тысячи выросли", – отметила Aelita Minkova.
"Лиза, вы серьезно? Свет – космос, а у кого централизованное отопление, то вообще ад", – подчеркнула Tata Sliepchenko.
Житель Киева Alexandr Shevchenko поделился, что лично у него в январе по сравнению с декабрем коммуналка подорожала на 40%.
По сведения Госстата, тарифы в январе текущего года уже на 18,6% выше, чем в январе 2020-го.
Тарифы в Украине 2021 – что подорожало
- В январе в нашей стране возросли тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. В зависимости от области цена возросла от 11% до 20,5% – каждый кубометр топлива обходился от 6,99 грн до 10,8 грн.
- С начала года также отменен льготный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.
- Из-за роста тарифов в ряде областей вспыхнули тарифные протесты.
- Президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами. Потом украинский лидер заявил, что власти решили установить для населения цены на газ ниже рыночной стоимости – можно будет платить на треть меньше.
- Стоимость газа временно заморозили – она не может превышать 6,99 грн за кубометр.
- Позже выяснилось, что уменьшение тарифов коснется не всех украинцев, а только тех, кто использует газ для индивидуального отопления.