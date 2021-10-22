Снижение пенсионного возраста на 5-10 лет: в Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется

В Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется понижения пенсионного возраста / УНИАН

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции получат право выйти на пенсию немного раньше, чем другие пенсионеры. Об этом заявили представители Министерства юстиции. Сообщается, что людям, которые работали либо проживали на территориях радиоактивного загрязнения, пенсии предоставляются с уменьшением пенсионного возраста, установленного для получения государственных пенсий. Такое положение вещей предусмотрено статья 55 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

В частности, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют право выйти на пенсию на 5−10 лет раньше, в зависимости от периода работы на территории зоны отчуждения:

на 10 лет — если они работали в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 года независимо от количества рабочих дней, с июля 1986 года по 31 декабря 1986 года — не менее 5 календарных дней;

на 8 лет — если они работали в 1987 году в зоне отчуждения не менее 14 календарных дней;

на 5 лет — если они работали с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года в зоне отчуждения от 1 до 5 календарных дней, в 1987 году — от 10 до 14 календарных дней, в 1988 году — не менее 30 календарных дней, на действующих пунктах санитарной обработки населения и дезактивации техники или на их строительстве — не менее двух календарных недель в 1986 году.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.