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В Украине будет бустерная доза антиковидной вакцинации: кому светят прививки

18 октября 2021, 21:07
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Определен перечень групп людей, которым будут рекомендовать уколоть третью дозу вакцины.

вакцинация
В Украине будет бустерная вакцинация / УНИАН

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики будет рекомендовать Минздраву использования третьей дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение было приняли на сегодняшнем заседании, говорится в сюжете ТСН в понедельник, 18 октября.

Иммунолог Федор Лапий утверждает, что бустерную - третью ревакцинальную дозу будут рекомендовать только для наиболее уязвимых групп населения. К ним относятся медики и социальные работники, контактирующих с группами риска и пожилые люди, а также люди с проблемами иммунитета, в частности, онкобольные.

При этом, массово прививать никого не будут.

"На заседании мы приняли решение разрешить бустерную или другими словами ревакцинальную дозу через шесть месяцев после основной схемы вакцинации для определенных категорий. Конечно, это медицинские работники, которые определены как приоритетные группа, это работники, контактирующие с группой риска. Например, работники домов интернатного типа", - сказал специалист.

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Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИОтмечается, что прививки будут делать на шестой месяц после получения второй дозы вакцины. В третий раз лучше получать ту же вакцину, что и в предыдущие разы.

Напомним, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Также Главред писал, что с 21 октября текущего года украинские полицейские будут проводить проверки вакцинированных. Рейды будут проходить в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR- коду.

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