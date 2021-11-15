УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетят

15 ноября 2021, 15:56

Через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза.

тариф, коммуналка
Тарифы в Украине / УНИАН

Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, Как отмечают в Национальном банке Украины, это необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

Сообщается, что первое такое повышение произойдет уже после окончания текущего отопительного сезона.

Согласно прогнозам Нацбанка, через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза. Ожидается, что в 2025-м придется платить 3,00-3,51 грн за кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 3,48-4,09 грн за кВт/ч для потребляющих больше.

До 30 апреля 2022 года Кабинет министров зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт/ч. Но это только для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч.

Для тех же, кто превышает эту "норму", электричество стоит дороже. Они платят по 1,68 грн за кВт/ч.

Реклама

После этого срока цены пойдут вверх.

Сколько будет стоить электроэнергия в Украине:

  • на конец 2022 года – 1,73-1,80 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,02-2,10 грн для потребляющих больше;
  • на конец 2023 года – 2,08-2,25 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,42-2,62 грн для потребляющих больше;
  • на конец 2024 года – 2,50-2,81 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,90-3,27 грн для потребляющих больше.

По словам же главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в 2022 году подорожает не только электрика.

Вырастут практически все коммунальные тарифы:

  • на электроэнергию для частных потребителей – на 20-45%;
  • на электроэнергию для бизнеса – на 50-70%;
  • на тепло и горячую воду – на 50-70%;
  • на услуги водоканалов – на 20-25%;
  • на услуги ЖЭКов – до 10%;
  • газ для индивидуальных домохозяйств – на 15-20% (до 9 грн за 1 куб);
  • газ для ТКЭ – на 30-50% (до 8,5 грн за 1 куб);
  • распределение газа – на 40-60%.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Читайте также:

viber
электростанция ЖКХ-тарифы
Сейчас вы просматриваете новость «Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетят». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииУкраине грозит вспышка новой смертельной инфекции На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались людиНа Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди
16:19

Ультиматум Украине от Путина по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"

16:13

Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украины – СМИВидео

16:07

Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал СШАВидео

15:56

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетятВидео

15:54

УЗ обновляется в рамках программы Зеленского: в 2022 году компания построит 50 вагонов-зерновозов

Реклама
15:46

"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"Видео

15:38

В Минздраве успокоили: в Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19Видео

15:28

Известному рок-музыканту выстрелили в лицо в Москве

15:28

Любовный гороскоп на неделю 15-21 ноября: неблагоприятные дни для свадьбы или удача в любвиВидео

15:23

От ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусе

15:12

В Украине вскоре подорожает хлеб, а его качество ухудшитсяВидео

14:58

Тарифы взвинтят: украинцев заставят раскошелиться за услуги интернет-провайдеровВидео

14:50

Атака мигрантов на границы Украины и вторжение России: в НАТО предупредили Киев об опасном сценарииВидео

14:44

В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фруктВидео

14:41

При каких условиях в Украине забирают субсидию: чиновники дали ответ

14:34

Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

14:31

Денис Казанский. Вранье Путина, которому уже никто не веритВидеоблоги

14:27

Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

14:25

Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

14:20

Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина

Реклама
14:13

"Брависсимо": украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол России в матче с ХорватиейВидео

14:07

Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет сном и питанием

14:07

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

13:59

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в домеВидео

13:54

Кремль планирует расширить агрессию: генерал США объяснил, как дать отпор РФВидео

13:47

На границе Польши и Беларуси слышна стрельба: Варшава заявила о провокациях МинскаВидео

13:28

"С днем рождения, кума" в прозе и своими словами, прикольные картинки к празднику

13:18

На Западе спецслужбы предупредили о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину - Financial TimesВидео

13:00

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

12:59

Самолетами на Германию: Лукашенко рассказал, как "решает" проблему с мигрантами на границеВидео

12:58

Премьера на 1+1: сегодня зрители увидят первые серии комедийного детектива Джек & ЛондонВидео

12:57

Как спастись от опасного штамма Дельта: Комаровский дал простой советВидео

12:54

"Дальше нам отступать некуда": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС из-за санкций по мигрантамВидео

12:43

Ударят морозы до -11°: Украину накроет резкое похолодание со снегомВидео

12:31

"Танцевала в одних веревочках": врач из Запорожья на ТВ исполнила откровенный танец на пилонеВидео

12:13

Сломанные ограждения, давка и водометы: мигранты начали штурм польско-белорусской границыВидео

11:59

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид в кожаных трусах и чулках в сетку вышел на красную дорожку

11:58

Атака нелегалов: в ЕС дали зеленый свет новым санкциям против режима ЛукашенкоВидео

11:48

Загорелся и упал с четырехметровой высоты: в Одессе спасают парня, который хотел эффектное фотоВидео

11:47

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провестиВидео

Реклама
11:46

Украинцы сами будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах: в МВД раскрыли деталиВидео

11:46

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

11:44

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

11:43

Украина проходит пик COVID-19, но вирус еще не побежден: Ляшко призвал взвинтить темпы вакцинацииВидео

11:28

Птицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут цены

11:21

В Луцке пьяный водитель сбил насмерть священника, которого отлучили от церкви

11:20

Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамкимнение

11:17

Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания

11:12

Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

11:06

Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять