Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетят

Тарифы в Украине / УНИАН

Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, Как отмечают в Национальном банке Украины, это необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.

Сообщается, что первое такое повышение произойдет уже после окончания текущего отопительного сезона.

Согласно прогнозам Нацбанка, через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза. Ожидается, что в 2025-м придется платить 3,00-3,51 грн за кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 3,48-4,09 грн за кВт/ч для потребляющих больше.

До 30 апреля 2022 года Кабинет министров зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт/ч. Но это только для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч.

Для тех же, кто превышает эту "норму", электричество стоит дороже. Они платят по 1,68 грн за кВт/ч.

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После этого срока цены пойдут вверх.

Сколько будет стоить электроэнергия в Украине:

на конец 2022 года – 1,73-1,80 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,02-2,10 грн для потребляющих больше;

на конец 2023 года – 2,08-2,25 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,42-2,62 грн для потребляющих больше;

на конец 2024 года – 2,50-2,81 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,90-3,27 грн для потребляющих больше.

По словам же главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в 2022 году подорожает не только электрика.

Вырастут практически все коммунальные тарифы:

на электроэнергию для частных потребителей – на 20-45%;

на электроэнергию для бизнеса – на 50-70%;

на тепло и горячую воду – на 50-70%;

на услуги водоканалов – на 20-25%;

на услуги ЖЭКов – до 10%;

газ для индивидуальных домохозяйств – на 15-20% (до 9 грн за 1 куб);

газ для ТКЭ – на 30-50% (до 8,5 грн за 1 куб);

распределение газа – на 40-60%.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

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