Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетят

Через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза.
Цены на электроэнергию в Украине ежегодно будут подниматься на 20-25%, Как отмечают в Национальном банке Украины, это необходимость привести тарифы к экономически обоснованному уровню.
Сообщается, что первое такое повышение произойдет уже после окончания текущего отопительного сезона.
Согласно прогнозам Нацбанка, через 4 года электричество в Украине подорожает, по меньшей мере, в 2 раза. Ожидается, что в 2025-м придется платить 3,00-3,51 грн за кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 3,48-4,09 грн за кВт/ч для потребляющих больше.
До 30 апреля 2022 года Кабинет министров зафиксировал цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт/ч. Но это только для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч.
Для тех же, кто превышает эту "норму", электричество стоит дороже. Они платят по 1,68 грн за кВт/ч.
После этого срока цены пойдут вверх.
Сколько будет стоить электроэнергия в Украине:
- на конец 2022 года – 1,73-1,80 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,02-2,10 грн для потребляющих больше;
- на конец 2023 года – 2,08-2,25 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,42-2,62 грн для потребляющих больше;
- на конец 2024 года – 2,50-2,81 грн для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц, и 2,90-3,27 грн для потребляющих больше.
По словам же главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в 2022 году подорожает не только электрика.
Вырастут практически все коммунальные тарифы:
- на электроэнергию для частных потребителей – на 20-45%;
- на электроэнергию для бизнеса – на 50-70%;
- на тепло и горячую воду – на 50-70%;
- на услуги водоканалов – на 20-25%;
- на услуги ЖЭКов – до 10%;
- газ для индивидуальных домохозяйств – на 15-20% (до 9 грн за 1 куб);
- газ для ТКЭ – на 30-50% (до 8,5 грн за 1 куб);
- распределение газа – на 40-60%.
Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.
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