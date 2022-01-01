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Тарифы на электроэнергию взлетят: украинцам назвали сроки резкого подорожания

1 января 2022, 03:30
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Для бизнеса тарифы уже довольно серьезно выросли, напомнил Олег Попенко.

Электроэнергия
/ pixabay

В Украине в 2022 году тарифы на электроэнергию будут в диапазоне 2,10-2,40 грн. а повышение цен следует ожидать в августе или мае.

Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал в эфире Знай 24.

Он напомнил о том, что для бизнеса тарифы уже довольно серьезно выросли.

Эксперт считает, что для населения власть будет сдерживать тарифы, но для исправления ситуации не было сделано ничего.

Попенко добавил, что в тарифе облэнерго есть составная часть тарифа Укрэнерго: "А Укрэнерго убыточен… Они уже подняли цены на свои услуги на 22%".

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Он резюмировал, что платить в конечном итоге приходится потребителю.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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