Тарифы на электроэнергию взлетят: украинцам назвали сроки резкого подорожания

Для бизнеса тарифы уже довольно серьезно выросли, напомнил Олег Попенко.
В Украине в 2022 году тарифы на электроэнергию будут в диапазоне 2,10-2,40 грн. а повышение цен следует ожидать в августе или мае.
Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал в эфире Знай 24.
Он напомнил о том, что для бизнеса тарифы уже довольно серьезно выросли.
Эксперт считает, что для населения власть будет сдерживать тарифы, но для исправления ситуации не было сделано ничего.
Попенко добавил, что в тарифе облэнерго есть составная часть тарифа Укрэнерго: "А Укрэнерго убыточен… Они уже подняли цены на свои услуги на 22%".
Он резюмировал, что платить в конечном итоге приходится потребителю.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.
По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
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