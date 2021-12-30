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Тарифы на коммуналку взлетят: украинцам рассказали, что подорожает больше всего

30 декабря 2021, 20:52
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Украинцев ждет рост ЖКХ-тарифов до 30%, предупредил Олег Попенко.

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Украинцев предупредили о росте ЖКХ-тарифов / ZIK.ua

Возросшие затраты на услуги сферы коммунального хозяйства пришлось компенсировать из центрального и местного бюджетов, заявила эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

В комментарии Ubr.ua она подчеркнула, что потребители заплатят за увеличение расходов своими налогами.

Она пояснила, что повышение цен на энергоресурсы потребители могут почувствовать в увеличении стоимости товаров первой необходимости – хлеба, лекарств и т.д., ведь возросшую себестоимость предприниматели заложили в цены своих товаров и услуг.

В свою очередьглава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что "платежки выросли на 29%" и об этом свидетельствует официальная статистика.

"Да, в течение отопительного сезона роста тарифов очевидно не будет, но уже весной нас ждет массовое повышение почти всех коммунальных платежей", – спрогнозировал он.

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По его данным, водоканалы заявили о повышении своих расценок на 28%. За отопление разница может быть более значительной, от 30 до 60%. Электроэнергия тоже вырастет: с учетом стоимости угля – в четыре раза, а газа – в восемь раз.

"С отсутствием внятной политики со стороны государства нас ожидает рост тарифов для населения до 30%. И это все будет происходить на фоне того, что бизнес уже получил новые платежки за тепло и электроэнергию", – добавил глава СПКУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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