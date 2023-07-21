Украинцам могут вернуть деньги за газ: в Нафтогазе рассказали подробности

В Украине можно будет вернуть деньги за газ. Но возможность такая будет не у всех. Об этом рассказала пресс-служба Нафтогаза.
Вернуть деньги смогут только бытовые потребители. Такая возможность будет в том случае, если произошла смена поставщика услуг, но оплата была произведена еще до этого.
Как вернуть деньги
Вам нужно будет обратиться в предварительную газоснабжающую компанию и подать заявление на возврат переплаты.
После этого вы должны получить ответ о наличии переплаты и дальнейшем возврате денег.
Стоит отметить, что деньги будут возвращаться потребителю, новому поставщику они перечисляться не будут. Сумма компенсации удваивается. Если срок предоставления компенсации просрочен более чем на 90 дней - возвращается в пятикратном размере.
Ранее сообщалось, что в Украине массово проверяют счетчики на газ. Украинцам, которые не дадут возможности провести проверку счетчиков, придут "космические" суммы в платежках за газ.
Также сообщалось о том, что украинцы жалуются на "лишние" кубометры в квитанциях за газ. В платежках за газ украинцам дописывают "лишние" кубометры топлива. Эксперты говорят, что это связано с ошибкой клиентов.
Другие новости: