Украинцам начали доплачивать по 500 грн к пенсии: кто в списке

Право на доплату имеют не все граждане. Их пенсия должна составлять минимум 4395 гривен.

Пенсии / УНИАН

В Украине, участники боевых действий, которые вышли на пенсию, имеют право на доплату в размере 523,25 грн. Однако, общая сумма пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн (210% от прожиточного минимума).

Кроме того, существует целевая финансовая помощь в размере 40 гривен, предусмотренная Законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов, получивших травмы в результате войны" с 2004 года, пишет изданием "На пенсии".

Доплата за статус участника боевых действий (УБД) устанавливается для любого вида пенсии на основании постановления правительства. Этот статус могут получить как военные, так и гражданские пенсионеры.

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В отношении возраста выхода на пенсию, мужчины, имеющие статус участника боевых действий, могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, в то время как женщины - в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию мужчинам необходимо иметь стаж не менее 25 лет, а женщинам - не менее 20 лет. При этом выслуга лет военнослужащих равна страховому стажу. Кадровые военные, при наличии необходимой выслуги лет, могут выйти на пенсию раньше.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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