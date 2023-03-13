Украинцам начали доплачивать по 500 грн к пенсии: кто в списке

В Украине, участники боевых действий, которые вышли на пенсию, имеют право на доплату в размере 523,25 грн. Однако, общая сумма пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн (210% от прожиточного минимума).
Кроме того, существует целевая финансовая помощь в размере 40 гривен, предусмотренная Законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов, получивших травмы в результате войны" с 2004 года, пишет изданием "На пенсии".
Доплата за статус участника боевых действий (УБД) устанавливается для любого вида пенсии на основании постановления правительства. Этот статус могут получить как военные, так и гражданские пенсионеры.
В отношении возраста выхода на пенсию, мужчины, имеющие статус участника боевых действий, могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, в то время как женщины - в 50 лет.
Для досрочного выхода на пенсию мужчинам необходимо иметь стаж не менее 25 лет, а женщинам - не менее 20 лет. При этом выслуга лет военнослужащих равна страховому стажу. Кадровые военные, при наличии необходимой выслуги лет, могут выйти на пенсию раньше.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за войны.
Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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