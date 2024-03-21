Украинцам отменят субсидии: кого коснется

Некоторым гражданам Украины начали отменять субсидии.

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Украинцам отменят субсидии: / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине стали более пристально следить за назначением субсидий, поскольку на эти льготы ежегодно выделяются миллионы гривен. В связи с этим некоторые граждане могут потерять свои выплаты. Об этом сообщает 24 Канал.

Кому отменят субсидии

Первым отменят субсидии тем, кто имеет долги за оплату коммунальных услуг. При этом, задолженность могут не насчитать, если у человека есть документы, которые подтверждают задержку зарплаты или пенсии.

В том случае, если документ о задержке пенсии или зарплаты есть в наличии - субсидию можно возобновить. Для этого необходимо погасить долг и заключить договор про реструктуризацию с поставщиком коммунальных услуг.

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Также могут отменить субсидии:

при смене места проживания

при смерти человека, получавшего субсидию

при указании ложного размера дохода

Как оформить субсидию

Для того, чтобы оформить выплату субсидий, необходимо обратиться в Управление социальной защиты в регионе, где проживает человек, а затем:

составить заявление по образцу

добавить договор аренды, если он есть

заполнить справку о доходах, учитывая всю семью

Также субсидию можно оформить через Дию, для этого необходимо зайти в раздел "Услуги" и перейти в пункт "Заявление на субсидию". После чего необходимо заполнить все соответствующие поля.

Что такое субсидия? Субсидия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

Помимо прочего, беременность и роды ставят перед любой женщиной новые вызовы, в том числе и материальные. По закону каждая женщина, которая готовится стать мамой, имеет право на получение пособия по беременности и родам. Размеры выплат, а также порядок получения помощи определены специальными законодательными актами, которые зависят от многих обстоятельств.

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