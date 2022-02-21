Украинцам пообещали рост пенсионных выплат: кому в марте ждать прибавки

/ УНИАН

В Украине стартует новый этап индексации пенсионных выплат. С марта 2022 повышенные пенсии будут получать более 10 млн граждан Украины.

Решением Кабмина также устанавливаются минимальные пенсионные гарантии и социальные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения на уровне выше прожиточного минимума, предусмотренный госбюджетом-2022 для лиц, потерявших трудоспособность

Предусмотрена индексация на 14% всех страховых пенсий.

Повышение минимальных пенсионных выплат на 19% (или на 366 грн) выше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

пенсионерам в возрасте от 60 до 65 лет, с полным страховым стажем 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно;

лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсию.

Потерявшим трудоспособность, на 9% (или на 166 грн) выше прожиточного минимума станет минимальная выплата:

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лицам, не работающим и получающим минимальную пенсию;

получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, в том числе с детства и детям с инвалидностью;

получателям пособий, не имеющих права на пенсию.

Кроме того, увеличено на 24% (или на 400 грн) размер пособия на третьего и каждого следующего ребенка до достижения им 6-летнего возраста, воспитывающегося в многодетной семье.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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