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Украинцам пообещали рост пенсионных выплат: кому в марте ждать прибавки

21 февраля 2022, 10:20
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Предусмотрена индексация на 14% всех страховых пенсий.

Пенсии
/ УНИАН

В Украине стартует новый этап индексации пенсионных выплат. С марта 2022 повышенные пенсии будут получать более 10 млн граждан Украины.

Решением Кабмина также устанавливаются минимальные пенсионные гарантии и социальные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения на уровне выше прожиточного минимума, предусмотренный госбюджетом-2022 для лиц, потерявших трудоспособность

Предусмотрена индексация на 14% всех страховых пенсий.

Повышение минимальных пенсионных выплат на 19% (или на 366 грн) выше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

  • пенсионерам в возрасте от 60 до 65 лет, с полным страховым стажем 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно;
  • лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсию.

Потерявшим трудоспособность, на 9% (или на 166 грн) выше прожиточного минимума станет минимальная выплата:

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  • лицам, не работающим и получающим минимальную пенсию;
  • получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, в том числе с детства и детям с инвалидностью;
  • получателям пособий, не имеющих права на пенсию.

Кроме того, увеличено на 24% (или на 400 грн) размер пособия на третьего и каждого следующего ребенка до достижения им 6-летнего возраста, воспитывающегося в многодетной семье.

Читайте такжеДля выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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