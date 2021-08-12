Украинцев предупредили о резком скачке цен на молоко: названы сроки подорожания

В Украине ожидается рост цен на молоко / УНИАН

В Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко, заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа.

В эфире канала Украина 24 он не исключил, что рост цен может произойти уже осенью этого года.

Эксперт предположил, что производители не будут резко поднимать цены, поскольку боятся потерять потребителей своей продукции.

По его словам, ожидается, что подорожание молока в Украине составит до 7% стоимости.

"Это сезонный рост цен – традиционно с первыми холодами молочная продукция прибавляет в стоимости из-за сокращения надоев", - сказал Лапа.

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Он также подчеркнул, что наши производители работают на грани рентабельности. Но они не могут продавать свою продукцию дороже импортной.

Эксперт добавил, что весной фермы всегда увеличивают надои. При этом какого-то существенного уменьшения цен на молоко не было.

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Ранее сообщалось о том, что за последний год цены на продукты в Украине стремительно повысились. Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках. Однако текущий уровень цен – не предел, поэтому уже к осени, независимо от урожая, стоимость некоторых продуктов снова может существенно возрасти.