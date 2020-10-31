Украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: что подорожает

В Украине взлетят цены на хлеб / 1zoom.ru

До конца года украинцев ждет подорожание почти всех продуктов, особенно это коснется хлеба и муки. В частности, хлеб и мука подорожают на 10-12%, так как зерно стоит на 20% дороже, чем год назад.

Такой прогноз озвучил экономический эксперт Олег Пендзин, передает Сегодня.

"На 4-6% вырастет в цене подсолнечное масло, так как меньше урожай подсолнечника, прекратится снижение цен на курятину, на нее восстанавливается спрос, подорожают яйца", – спрогнозировал эксперт.

В свою очередь, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подчеркнул, что объективным является лишь подорожание хлеба и муки, так как зерно теперь стоит дороже. Но цены на остальные товары и услуги подстегнет начавшийся активный рост курса доллара. Прежде всего это отразится на лекарствах, в том числе на украинских, так как в них есть импортные компоненты.

По этой причине продолжит дорожать и топливо.

"Но рост цен на товары повседневного спроса, прежде всего на продукты, сдержит низкая покупательная способность населения, поэтому он окажется ниже, чем мог бы – в среднем 1,5% за квартал", – уверен Дорошенко.

Напомним, еще в мае член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал подорожание практически всех категорий продуктов к концу 2020 года.