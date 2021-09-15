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Украинцев предупредили о "взлете" тарифов на тепло: кого заставят платить больше

15 сентября 2021, 04:54
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В Украине сложилась сложная ситуация с ценами для производителей тепла.

Газ
В Украине вырастут тарифы на газ, говорят эксперты / УНИАН

На фоне роста цен на газ в Европе и снижения его запасов в ПГХ стоимость газа на Украинской энергетической бирже, скорее всего, будет расти.

Как говорится в материале НВ, ряд "газсбытов" (например, в Донецкой и Полтавской областях) прекратили поставки населению, поэтому полмиллиона украинских семей получают газ от поставщика "последней надежды" (ППН) и в сентябре будут платить 12 гривен за кубометр. Таким потребителям следует как можно быстрее выбрать постоянного поставщика, ведь цена ППНа определяется в отдельном порядке и точно не будет меньше годовых тарифов большинства поставщиков.

Отмечается, что сложная ситуация с ценами для производителей тепла. Едва ли не единственной опцией для закупки газа для теплокоммунэнерго (ТКЭ) являются трехлетние контракты Нафтогаза с ценой на первый год в 7,42 грн за кубометр. Несмотря на кажущуюся привлекательность предложения не все ТКЭ спешат воспользоваться ею — состоянию на 26 августа только 45% заключили трехлетние контракты.

"Часть тепловиков недовольны жесткими условиями контрактов, часть жалуется, что текущие тарифы на тепло не позволяют покрывать расходы на закупку газа. Учитывая сложность ситуации, правительство уже подготовило методику расчета компенсации разницы в тарифах ТКЭ, что должно улучшить их платежеспособность и уменьшить долги. Однако эти меры вряд ли позволят предотвратить рост тарифов на тепло, которое имеет место уже сейчас. В свою очередь, теплоэлектроцентрали из-за повышения цен просто отказываются от использования газа для производства электроэнергии, что требует компенсации их недовыработки за счет атомной и тепловой генерации, что в свою очередь актуализирует вопрос запасов угля", - пишет автор.

Учреждения вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые для них могут достигать 20 грн за кубометр и выше. Ассоциация городов Украины уже обратилась к правительству с требованием закрепить цены для бюджетников на уровне 11,2 грн.

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Больше всего рост цен на "голубое топливо" отражается на промышленных потребителях, а это значит, что украинцы все равно почувствуют (и уже чувствуют) на себе подорожание товаров, в которых затраты на газ составляют часть их себестоимости. Общее влияние стоимости газа на индекс потребительских цен — всего 2,2%, но в совокупности с другими отраслями его подорожание — среди причин ускорения инфляции во II квартале 2021 года.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

viber
тарифы на газ ЖКХ-тарифы
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