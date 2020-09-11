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Украинцев ждет повышение тарифов на отопление: на сколько вырастет цена

11 сентября 2020, 14:21

В Украине тарифы на тепло будут пересматривать несколько раз за сезон.

платежка, абонплата, тарифы, газ
В Украине вырастут тарифы ЖКХ

В Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона.

Цена на тепло будет подскакивать каждый месяц, сообщает Оbozrevatel.

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"Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр", - рассказал представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

По словам эксперта, сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. К декабрю она подскочит до 7 гривен за кубометр.

Рост тарифов на отопление: чего ждать украинцам

Если учитывать динамику повышения цены на газ, то можно спрогнозировать, что тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за ту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

О том, что тарифы на тепло можно пересматривать несколько раз за сезон прописано и в последнем меморандуме с МВФ.

Там сказано, что Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

Подготовка к отопительному сезону: что говорят в Кабмине

Отметим, что по данным Министерства развития общин и территорий, на 1 сентября 2020 в Украине к осенне-зимнему периоду комплексно подготовлено 129,91 тыс. домов - это 82,6% от запланированного количества. Работы обошлись в 1,567 млрд грн, что составляет 80,4% от выделяемых по плану подготовки средств, сообщила пресс-служба МРОТ.

Распределение готовности жилищного фонда в зависимости от видов обслуживания:

  • управляющими всех форм собственности - 82,8% от общего количества таких домов (116,46 тыс. ед.);
  • объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительными кооперативами или самостоятельно жителями - 81,9% (35,95 тыс. – общее число таких объектов);
  • ведомственным жилищным фондом - 81,6% (4,8 тыс.).

Кроме этого, запланировано подготовить к отопительному сезону 40,5 тыс. объектов социально-культурного назначения.

На 1 сентября подготовлено 36,14 тыс. объектов (89,2%):

  • дошкольные учебные заведения - 11,76 тыс., или 90,3% (всего таких объектов –13,03 тыс.);
  • учреждения образования - 14,41 тыс., или 91,1% (15,81 тыс.);
  • объекты здравоохранения - 9,96 тыс., или 85,4% (11,67 тыс.).

Напомним, с 1 июля украинцы, в домах и квартирах которых не установлен газовый счетчик, вынуждены будут получать увеличенные платежки. Власти изменили нормы потребления газа, вследствие чего объемы потребления голубого топлива разделены по сезонам.

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