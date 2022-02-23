Украинцы с начала года забирают деньги из банков – НБУ

НБУ / РБК-Украина

С начала года украинцы вывели со своих счетов до 5% средств. Это в НБУ обуславливают сроком выплат зарплат и пенсий, а также и информационным фоном.

Как пишет ЭП, в феврале объем гривневых средств населения не изменился, но темпы отплывов валютных средств физических лиц несколько выше по сравнению с гривневыми. Хотя это не вызывает беспокойства.

При этом, отмечается, что юридические лица забирают средства более умеренно. Но одновременно отслеживается тенденция хеджирования корпорациями валютного риска. То есть, растут валютные средства при одновременном снижении гривневых.

Регулятор отметил, что повышенный спрос на наличность обуславливается влиянием психологического фактора, связанного с агрессивной политикой РФ в отношении Украины, впрочем, не имеет никаких панических признаков.

"Отмечаем, что банковская система имеет достаточный уровень ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные отливы в случае их наступления", - сообщили в НБУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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