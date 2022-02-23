УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцы с начала года забирают деньги из банков – НБУ

23 февраля 2022, 19:19

С начала 2022 года объем наличных денег в обращении увеличился на 24,5 млрд грн.

НБУ
НБУ / РБК-Украина

С начала года украинцы вывели со своих счетов до 5% средств. Это в НБУ обуславливают сроком выплат зарплат и пенсий, а также и информационным фоном.

Как пишет ЭП, в феврале объем гривневых средств населения не изменился, но темпы отплывов валютных средств физических лиц несколько выше по сравнению с гривневыми. Хотя это не вызывает беспокойства.

При этом, отмечается, что юридические лица забирают средства более умеренно. Но одновременно отслеживается тенденция хеджирования корпорациями валютного риска. То есть, растут валютные средства при одновременном снижении гривневых.

Регулятор отметил, что повышенный спрос на наличность обуславливается влиянием психологического фактора, связанного с агрессивной политикой РФ в отношении Украины, впрочем, не имеет никаких панических признаков.

"Отмечаем, что банковская система имеет достаточный уровень ресурсов, в частности высоколиквидных, чтобы покрыть даже существенные отливы в случае их наступления", - сообщили в НБУ.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

viber
вторжение России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцы с начала года забирают деньги из банков – НБУ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2022: Тельцам – тайные знаки, Девам – удачаГороскоп на сегодня, 22 февраля 2022: Тельцам – тайные знаки, Девам – удача Гороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздникГороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздник Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныДмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку Украины Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеТеперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в Турине Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ МинздраваПочему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

Последние новости

19:27

Указ о чрезвычайном положении могут изменить

19:21

Рада выделила из госбюджета 9 млрд грн на оборону

19:19

Украинцы с начала года забирают деньги из банков – НБУ

19:12

"Нам страшно, не хотим в "ДНР": в Краматорске люди вышли на патриотический митинг

19:07

Гороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиВидео

Реклама
18:59

Кабмин упростил пересечение границы для украинцевВидео

18:56

Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодойВидео

18:55

Запрет на выезд военнообязанных и контроль над прессой: каким будет ЧП в Украине

18:52

Отменят ли плановую госпитализацию во время ЧП: ответ Минздрава

18:43

Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине

18:36

Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:32

Россияне массово выходят на пикеты против вторжения в УкраинуФотоВидео

18:22

Украина не намерена снова получать ядерное оружие - Кулеба

18:14

Амнистия для мобилизованных в "ЛДНР": в Раде заявили об обращении к СНБО

18:07

Удача в деньгах, крепкое здоровье и счастье в любви: кому нереально повезет уже в начале мартаВидео

18:02

Смерть Елизаветы II: у Букингемского дворца есть план на случай кончины монарха

17:59

Украина отключается от энергосистем России и БеларусиВидео

17:53

ЕС объявил санкции против РФ за признание "независимости" "ЛДНР"Видео

17:46

Ни эвакуаций больниц, ни эвакуаций школ: в СБУ разоблачили для украинцев громкие фейки

17:35

Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок - Кубраков

Реклама
17:35

Российские военные у границ Украины взбунтовались против войны: их увольняют

17:29

Украину накрыла мощная DDoS-атака, которая поразила сайты Рады, Кабмина и МВД

17:02

Иван Яковина. Путин осознал свое безсилие, потому и "шипит" на украинцевВидеоблоги

16:54

Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для УкраиныВидео

16:51

Здание Верховной Рады "заминировали" - сообщение оказалось ложным

16:32

В СБУ призвали украинцев сообщать о подозрительных людях или предметах возле стратегических объектов

16:26

Украина мчится в Евросоюз: Зеленский подписал документ с Польшей и Литвой

16:22

Путин сошел с ума на почве ненависти к Украине и СШАмнение

16:22

Визовый режим с Россией и отказ от НАТО: Зеленский ответил на ультиматум ПутинаВидео

16:17

В Украине стартует программа государственного лизинга на покупку квартир для правоохранителей

16:13

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

16:01

Не дождетесь! Американские СМИ "похоронили" Елизавету II

15:59

Кличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

15:57

Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фотоВидео

15:55

45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опроса

15:48

Удар по РФ и остановка СП-2: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

15:39

Основная цель Путина – показать слабость ЕС и НАТО – ДудаВидео

15:19

Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

15:06

"Понадобятся солдатам РФ": в СБУ "подкололи" Россию из-за закупки 45 тысяч пакетов для труповВидео

15:04

Ловят на улице, вывозят в поле и держат без еды: как проходит мобилизация в "ЛНР" и "ДНР"Видео

Реклама
14:59

Жизнь людей и работа бизнеса при ЧП в Украине: Шмыгаль сделал заявление

14:55

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

14:44

"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

14:28

Россия согнала весь свой флот к Украине – ЦОСВидео

14:20

Россия эвакуирует сотрудников своих дипломатических ведомств из УкраиныВидео

14:10

"У нас свои интересы": Эрдоган заявил, что не собирается вводить санкции против РФВидео

13:45

Десятки тысяч: секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько планируется призвать резервистов в ВСУ

13:45

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос

13:43

"Укравтодор" обратился к журналистскому сообществу после скандального интервью Араика Амирханяна "Украинской Правде"

13:24

"Метинвест" продемонстрировала ультрасовременный вуз в Мариуполе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять