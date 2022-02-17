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Доллар снова уходит в "пике": в Украине обесценилась гривна

17 февраля 2022, 19:02

НБУ установил курс валют на завтра, 18 февраля.

Курс валют
Доллар снова поднялся / УНИАН

Курс доллара на межбанке в продаже 17 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 28,39 гривен за доллар, а в покупке до 28,37 гривен за доллар. Также в продаже вырос и курс евро. Он поднялся на 24 копейки до 32,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2226 - 32,2453 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Как известно, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0095 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3742 грн/рубль.

Также НБУ установил курс валют на завтра, 18 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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