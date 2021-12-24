Украинцы узнали новые тарифы на распределение газа: кто заплатит по максимуму

В среднем по стране цены на доставку газа абонентам увеличатся почти на 4%.
С 1 января 2022 года в Украине меняются тарифы на распределение (доставку) газа для облгазов.
Об этом идет речь в материалах, опубликованных пресс-службой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Отметим, что в среднем по стране цены увеличатся почти на 4%.
При этом стоимость доставки газа у разных компаний может отличаться в несколько раз.
Как заявили в НКРЭКУ, при изменении тарифов учитывалась инфляционная корректировка.
По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, ожидаемая корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, но в итоге "получилось даже меньше".
Он пояснил, что учтенные в тарифах средства на "голубое топливо" на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021-м, оставшись на уровне 7,42 гривны за кубометр, добавил он.
Самые высокие тарифы:
- ООО Газпостачсервис (Винницкая область) - 2,95 грн за кубометр;
- ООО Спектргаз (Львовская область) - 2,82 грн за кубометр;
- Гадячгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Закарпатгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Лубныгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Николаевгаз - 2,39 грн за кубометр;
- Тисменицагаз - 2,39 грн за кубометр;
- Харьковгаз - 2,39 грн за кубометр.
Самые низкие тарифы:
- Киевгаз - 0,38 грн за кубометр;
- Харьковгоргаз - 0,52 грн за кубометр;
- Кременчуггаз - 0,55 грн за кубометр.
Динамика роста цен:
- "Одессагаз" – на 29,8% больше по сравнению с 1 января 2021 года;
- "Харьковгаз" – на 22,9%;
- "Гадячгаз" – на 19,9%;
- "Кременчуггаз" –17,9%;
- "Донецкоблгаз" – 15,7%;
- "Закарпатьегаз", "Черновцыгаз" – 11,8%.
Читайте такжеВ Нафтогазе предупредили о новых тарифах: когда изменят цены на газ
Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.
Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.
Читайте еще:
- Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газ
- Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отопление
- Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 января