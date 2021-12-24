Украинцы узнали новые тарифы на распределение газа: кто заплатит по максимуму

Украинцы узнали новый тариф на доставку газа / УНИАН

С 1 января 2022 года в Украине меняются тарифы на распределение (доставку) газа для облгазов.

Об этом идет речь в материалах, опубликованных пресс-службой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Отметим, что в среднем по стране цены увеличатся почти на 4%.

При этом стоимость доставки газа у разных компаний может отличаться в несколько раз.

Как заявили в НКРЭКУ, при изменении тарифов учитывалась инфляционная корректировка.

Реклама

По словам главы комиссии Валерия Тарасюка, ожидаемая корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, но в итоге "получилось даже меньше".

Он пояснил, что учтенные в тарифах средства на "голубое топливо" на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021-м, оставшись на уровне 7,42 гривны за кубометр, добавил он.

Самые высокие тарифы:

ООО Газпостачсервис (Винницкая область) - 2,95 грн за кубометр;

ООО Спектргаз (Львовская область) - 2,82 грн за кубометр;

Гадячгаз - 2,39 грн за кубометр;

Закарпатгаз - 2,39 грн за кубометр;

Лубныгаз - 2,39 грн за кубометр;

Николаевгаз - 2,39 грн за кубометр;

Тисменицагаз - 2,39 грн за кубометр;

Харьковгаз - 2,39 грн за кубометр.

Самые низкие тарифы:

Киевгаз - 0,38 грн за кубометр;

Харьковгоргаз - 0,52 грн за кубометр;

Кременчуггаз - 0,55 грн за кубометр.

Динамика роста цен:

"Одессагаз" – на 29,8% больше по сравнению с 1 января 2021 года;

"Харьковгаз" – на 22,9%;

"Гадячгаз" – на 19,9%;

"Кременчуггаз" –17,9%;

"Донецкоблгаз" – 15,7%;

"Закарпатьегаз", "Черновцыгаз" – 11,8%.

Читайте такжеВ Нафтогазе предупредили о новых тарифах: когда изменят цены на газ

Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

Читайте еще: