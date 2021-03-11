УЗ продлила ограничения на продажу билетов в красную зону: когда снимут

Укрзализныця готова назначить специальные рейсы для безопасной перевозки пассажиров.
Укрзализныця (УЗ) продлила ограничения для областей из красной зоны: туда по-прежнему нельзя купить билеты, там ограничены посадка и высадка пассажиров. Новые правила работы УЗ остаются в силе до 19 марта включительно.
Пресс-служба УЗ уточнила, что ограничения отменят лишь по факту официального выхода регионов из статуса красных зон.
То же время Укрзализныця готова назначить специальные рейсы для безопасной перевозки пассажиров с соблюдением всех карантинных требований – по представлению местных облгосадминистраций. В компании призвали пассажиров соблюдать в поездах усиленный масочный режим.
Напомним, что красная зона карантина установлена в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.
Здесь курсируют 5 специальных рейсов в/из Закарпатья, на которые можно купить билеты:
- №13/14 Солотвино - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
- №358/357 Рахов - Киев: 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 12, 13 марта будут открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
- №81/82 Ужгород - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
- №15/16 Рахов - Харьков: 13 марта (рейс в обратном направлении 12 марта);
- №45/46 Ужгород - Лисичанск: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 15 и 16 марта).
Карантин в Закарпатье
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