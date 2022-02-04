В два раза дороже, чем в начале 2021-го: цены на сахар в Украине вновь "рванули" вверх

Рекордная цена за килограмм сахара была установлена в сентябре 2021 года
После снижения цен на сахар в январе 2022 года в текущем месяце вновь наблюдается увеличение его стоимости.
В начале 2022 года один килограмм сахара обходился покупателям в 25,78 гривен, а к февралю ценник на продукт изменился до 26,27 гривен за килограмм, говорится на портале Минфин.
Отмечается, что цена на трехкилограммовую пачку сахара, наоборот, снизилась.
В январе супермаркеты продавали ее в среднем по 81,80 гривен, а к февралю цена упала до 77,90 гривен, и стала практически на четыре гривны меньше.
Средние цены на 1 кг сахара в супермаркетах:
- Auchan — 27,20 грн;
- Novus — 25,39 грн;
- Metro — 25,30 грн;
- Varus — 27,20 грн.
Судя по инфографике, за последние пять лет рекордная цена за килограмм сахара была установлена в сентябре 2021 года. Тогда продукт продавали по 27,59 гривен.
Минимальная за последние пять лет цена за килограмм сахара была в январе 2020 года. В супермаркетах его продавали в среднем по 13,10 гривен.
Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.