В два раза дороже, чем в начале 2021-го: цены на сахар в Украине вновь "рванули" вверх

В Украине подорожал сахар / УНИАН

После снижения цен на сахар в январе 2022 года в текущем месяце вновь наблюдается увеличение его стоимости.

В начале 2022 года один килограмм сахара обходился покупателям в 25,78 гривен, а к февралю ценник на продукт изменился до 26,27 гривен за килограмм, говорится на портале Минфин.

Отмечается, что цена на трехкилограммовую пачку сахара, наоборот, снизилась.

В январе супермаркеты продавали ее в среднем по 81,80 гривен, а к февралю цена упала до 77,90 гривен, и стала практически на четыре гривны меньше.

Средние цены на 1 кг сахара в супермаркетах:

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Auchan — 27,20 грн;

Novus — 25,39 грн;

Metro — 25,30 грн;

Varus — 27,20 грн.

Судя по инфографике, за последние пять лет рекордная цена за килограмм сахара была установлена в сентябре 2021 года. Тогда продукт продавали по 27,59 гривен.

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Цены на сахар в Украине / index.minfin.com.ua

Минимальная за последние пять лет цена за килограмм сахара была в январе 2020 года. В супермаркетах его продавали в среднем по 13,10 гривен.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.