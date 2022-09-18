В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсий / https://ua.depositphotos.com

В Кабинете министров решили, что новая пенсионная реформа, которая предусматривает обязательный запуск накопительного компонента, будет стартовать с 1 января года, который последует после года, в который отменят военное положение. С таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмигаль.

За это время все причастные к вопросу государственные институты должны выработать нормативную базу ‒ для того, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя.

Такое решение было принято на большом совещании чиновников, нардепов, специалистов Пенсионного фонда и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.

По его поручению, Минсоцполитики должно ускорить внесение доработанного законопроекта в парламент.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе. Мы нацелены на дальнейшее введение реформ, чтобы украинцы получали достойные пенсии", — заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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