В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро

Метро в Киеве не будет дорожать / УНИАН

В Киеве в ближайшее время не будут поднимать тариф на проезд в общественном транспорте. Кроме того, как сообщили в КГГА, в столице не планируется подорожание и проезда в метрополитене.

По словам городской власти, расчет тарифов на проезд в общественном транспорте осуществляют профильные коммунальные предприятия, ссылаясь на приказы Минстранса и Мининфраструктуры Украины о порядке формирования стоимости проезда в метрополитене, автомобильном и электрическом транспорте.

Как сообщает kyiv.depo.ua, в отношении повышения стоимости проезда, в КГГА сообщили, что по состоянию на 7 июня предприятия транспорта по поводу подорожания проезда в городском пассажирском транспорте, который уже работает в обычном режиме движения, в Департамент экономики и инвестиций не обращались.

Напомним, ранее сообщалось, киевский метрополитен обратился с просьбой к киевским властям с просьбой поддержать коммунальное предприятие.

Метрополитен предлагает либо повысить проезд в транспорте, либо увеличить финансирование со стороны столицы.

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Повышение тарифов на проезд в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

Коммунальные предприятия Киевский метрополитен и Киевпастранс 13 мая сделали заявления об убытках на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и призвали власти столицы либо выделить им дополнительные финансовые средства из бюджета, либо пересмотреть стоимость проезда в сторону повышения.

Согласно расчетам перевозчиков, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну, в наземном транспорте – 25 гривен. Именно такие тарифы, по их мнению, на данный момент являются экономически обоснованными ценами на проезд в общественном транспорте.