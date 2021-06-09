УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро

9 июня 2021, 18:02
Прослушать новость
Остановить

В столице пока не будет дорожать общественный транспорт.

Метро
Метро в Киеве не будет дорожать / УНИАН

В Киеве в ближайшее время не будут поднимать тариф на проезд в общественном транспорте. Кроме того, как сообщили в КГГА, в столице не планируется подорожание и проезда в метрополитене.

По словам городской власти, расчет тарифов на проезд в общественном транспорте осуществляют профильные коммунальные предприятия, ссылаясь на приказы Минстранса и Мининфраструктуры Украины о порядке формирования стоимости проезда в метрополитене, автомобильном и электрическом транспорте.

Как сообщает kyiv.depo.ua, в отношении повышения стоимости проезда, в КГГА сообщили, что по состоянию на 7 июня предприятия транспорта по поводу подорожания проезда в городском пассажирском транспорте, который уже работает в обычном режиме движения, в Департамент экономики и инвестиций не обращались.

Напомним, ранее сообщалось, киевский метрополитен обратился с просьбой к киевским властям с просьбой поддержать коммунальное предприятие.

Метрополитен предлагает либо повысить проезд в транспорте, либо увеличить финансирование со стороны столицы.

Читайте такжеВ Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников

Повышение тарифов на проезд в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:

Коммунальные предприятия Киевский метрополитен и Киевпастранс 13 мая сделали заявления об убытках на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и призвали власти столицы либо выделить им дополнительные финансовые средства из бюджета, либо пересмотреть стоимость проезда в сторону повышения.

Согласно расчетам перевозчиков, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну, в наземном транспорте – 25 гривен. Именно такие тарифы, по их мнению, на данный момент являются экономически обоснованными ценами на проезд в общественном транспорте.

стоимость проезда оплата проезда
Сейчас вы просматриваете новость «В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабетаВрачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабета "Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Гороскоп на 6 июня 2021 всех знаков Зодиака: блестящий успех или крах надежд и травмыГороскоп на 6 июня 2021 всех знаков Зодиака: блестящий успех или крах надежд и травмы Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженнымиПочему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными

Последние новости

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

19:16

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

19:12

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

Реклама
18:34

Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина Видео

18:32

"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю" Видео

18:29

Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

18:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина Видео

18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

17:42

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

17:16

Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

17:13

Эксперт объяснил, почему украинская сталь пользуется спросом в мире

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер Видео

Реклама
17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

Реклама
14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять