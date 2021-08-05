В Киеве взлетят тарифы на воду и отопление

Тарифы на тело в Киеве вырастут / УНИАН

В Киеве в течение отопительного сезона цены на газ, тарифы на отопление и горячую воду будут только расти. Такое мнение выразил заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий.

"В результате отраслевой реформы произошла отмена льготного режима газоснабжения для теплопоставщиков, так называемого ПСО. Льготного в контексте того, что действовали приемлемые условия расчетов за газ, учитывая особенности работы теплокоммунэнерго и их социальную функцию. Сейчас же существует жесткий механизм предоплаты, на что у ТКЭ средств нет. К тому же, стремительно начала расти цена на газ. Сейчас она вообще неадекватна — более 15 тыс. грн/тыс. кубометров в июле", — отметил Пантелеев.

Он считает, что Украине следует "на национальном уровне принимать план "выживания" в этот отопительный сезон".

"Иначе уже в ноябре прекратится полная оплата за газ, и мы будем иметь катастрофическую ситуацию во всех регионах", — добавил замглавы КГГА.

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Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

В частности, цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.