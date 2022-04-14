В магазинах Украины продают тысячи российских товаров: как распознать и не спонсировать войну

Вознаграждение за использование ряда торговых марок, представленных в Украине, ранее перечислялось в РФ. В будущем они могут быть перерегистрированы.
Война в Украине, развязанная Кремлем, продолжается уже 50-й день подряд, но на полках украинских магазинов все еще можно найти продукцию компаний, бенефициары которых — резиденты России.
Как сообщает Опендатабот, торговых марок, связанных с РФ, в Украине всего 3238. К ним относятся продукты питания, детские товары и косметика.
Российские товары в Украине
Продукты питания:
- Молочные продукты Простоквашино (АО Данон Россия);
- Чай Суртис (ООО МАЙ);
- Полуфабрикаты Ермолино (АО Инвест Альянс);
- Молочные продукты Веселый молочниК (ООО Вимм-Билль-Данн Продукты питания);
- Молочные продукты Чудо (ООО Вымм-Билль-Данн Продукты питания);
- Доставка еды Суши wok (Фурсов Алексей Васильевич);
- Чай Лисма (ЗАО Компания Май);
- Сеть японских ресторанов Евразия (Фурсов Алексей Васильевич);
- Пиво Балтика (ООО Пивоваренная компания "Балтика);
- Пиво Жигули (ООО Стратегия).
Товары для детей:
- Молочные продукты Тема (АО Данон Россия);
- Молочные продукты Агуша (ООО Вымм-Билль-Данн Продукты питания);
- Йогурты Засинайко (ООО Вымм-Билль-Данн Продукты питания);
- Спреи Некусайка (ООО ЮПЕКО);
- Мульфильм Фиксики (АО АЭРОПЛАН);
Лекарства:
- Виферон (ООО Ферон);
- Диоксидин (ОАО ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА).
Другое:
- Средства от комаров Раптор (ООО ЮПЕКО);
- Косметика Фаберлик (ОАО Фаберлик);
- Косметика Чистая линия (Галант Павел Владимирович);
- Одежда Gloria jeans (Мельников Владимир Владимирович);
- Магазины Brocard (Володина Татьяна Владимировна).
Код товаров России
Эти товары можно распознать, так как они промаркированы штрих-кодом, начинающимся с цифр "46". Диапазон цифр в начале кода может быть от "460" до "469".
Чтобы облегчить себе работу, можно скачать приложение "Сканер QR и штрих-кода", доступное для iOS и Android.
Вознаграждение за использование этих торговых марок ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вариант, при котором эти ТМ будут перерегистрированы на новых собственников не из РФ для того, чтобы избежать санкций и продолжить работу на украинском рынке.
"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Итак, таким образом уже через 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать российские ТМ на европейских или азиатских владельцев", — отметил патентный поверенный Алексей Сердюк.
Как сообщал Главред, граждане России застряли за границей и не могут вернуться домой из-за санкций и ограничений по авиаполётам. Также россияне остались без средств к существованию, потому что не могут воспользоваться своими банковскими карточками. После этого они стали менять свое отношению ко вторжению России в Украину.
В первые дни войны большинство россиян отреагировало на санкции тем, что граждане массово скупали товары в магазинах и устраивали драки в очередях.
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