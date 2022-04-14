В магазинах Украины продают тысячи российских товаров: как распознать и не спонсировать войну

Торговых марок, связанных с РФ, в Украине более трех тысяч / ua.depositphotos.com

Война в Украине, развязанная Кремлем, продолжается уже 50-й день подряд, но на полках украинских магазинов все еще можно найти продукцию компаний, бенефициары которых — резиденты России.

Как сообщает Опендатабот, торговых марок, связанных с РФ, в Украине всего 3238. К ним относятся продукты питания, детские товары и косметика.

Российские товары в Украине

Продукты питания:

Молочные продукты Простоквашино (АО Данон Россия);

Чай Суртис (ООО МАЙ);

Полуфабрикаты Ермолино (АО Инвест Альянс);

Молочные продукты Веселый молочниК (ООО Вимм-Билль-Данн Продукты питания);

Молочные продукты Чудо (ООО Вымм-Билль-Данн Продукты питания);

Доставка еды Суши wok (Фурсов Алексей Васильевич);

Чай Лисма (ЗАО Компания Май);

Сеть японских ресторанов Евразия (Фурсов Алексей Васильевич);

Пиво Балтика (ООО Пивоваренная компания "Балтика);

Пиво Жигули (ООО Стратегия).

Товары для детей:

Молочные продукты Тема (АО Данон Россия);

Молочные продукты Агуша (ООО Вымм-Билль-Данн Продукты питания);

Йогурты Засинайко (ООО Вымм-Билль-Данн Продукты питания);

Спреи Некусайка (ООО ЮПЕКО);

Мульфильм Фиксики (АО АЭРОПЛАН);

Лекарства:

Виферон (ООО Ферон);

Диоксидин (ОАО ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА).

Другое:

Средства от комаров Раптор (ООО ЮПЕКО);

Косметика Фаберлик (ОАО Фаберлик);

Косметика Чистая линия (Галант Павел Владимирович);

Одежда Gloria jeans (Мельников Владимир Владимирович);

Магазины Brocard (Володина Татьяна Владимировна).

Код товаров России

Эти товары можно распознать, так как они промаркированы штрих-кодом, начинающимся с цифр "46". Диапазон цифр в начале кода может быть от "460" до "469".

Чтобы облегчить себе работу, можно скачать приложение "Сканер QR и штрих-кода", доступное для iOS и Android.

Вознаграждение за использование этих торговых марок ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вариант, при котором эти ТМ будут перерегистрированы на новых собственников не из РФ для того, чтобы избежать санкций и продолжить работу на украинском рынке.

"С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Итак, таким образом уже через 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать российские ТМ на европейских или азиатских владельцев", — отметил патентный поверенный Алексей Сердюк.

Как сообщал Главред, граждане России застряли за границей и не могут вернуться домой из-за санкций и ограничений по авиаполётам. Также россияне остались без средств к существованию, потому что не могут воспользоваться своими банковскими карточками. После этого они стали менять свое отношению ко вторжению России в Украину.

В первые дни войны большинство россиян отреагировало на санкции тем, что граждане массово скупали товары в магазинах и устраивали драки в очередях.

Другие новости: