В Минздраве рассказали, почему отдали 62 млн для онкобольных на дороги​

В министерстве заявили, что деньги отдали на дороги из-за риска их неиспользования.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что средства, которые были заложены в бюджете 2020 года на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, перераспределили на другие программы из-за риска их неиспользования до конца бюджетного года.
"Минздрав на заседаниях межведомственной комиссии, посвященных эффективности и результатам использования предусмотренных госбюджетом средств, голосовал против перераспределения средств из молекулярно-генетической лаборатории на другие проекты, но члены комиссии отметили, что существуют риски неиспользования этих средств до конца бюджетного года",- сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.
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Шаталова добавила, что министерство предусмотрело соответствующее финансирование в запросе госбюджета 2021 года.
"Я верю, что народные депутаты поддержат реализацию проекта в 2021 году. Мы планируем перенести финансирование, чтобы уже в начале года, например, в феврале начались строительные работы. Договор на все работы заключается в конце 2020 года",- сказала она.
COVID-фонд - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.
- Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что не получил никаких средств из запрошенных более двух млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, поскольку в нем денег нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление министра образования и назвал большим фейком отсутствие денег в Фонде борьбы с COVID-19.