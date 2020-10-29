В Минздраве рассказали, почему отдали 62 млн для онкобольных на дороги​

В МОЗ заявили, что деньги отдали на дороги из-за риска их неиспользования / УНИАН

В Министерстве здравоохранения рассказали, что средства, которые были заложены в бюджете 2020 года на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, перераспределили на другие программы из-за риска их неиспользования до конца бюджетного года.

"Минздрав на заседаниях межведомственной комиссии, посвященных эффективности и результатам использования предусмотренных госбюджетом средств, голосовал против перераспределения средств из молекулярно-генетической лаборатории на другие проекты, но члены комиссии отметили, что существуют риски неиспользования этих средств до конца бюджетного года",- сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Читайте такжеКабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы

Шаталова добавила, что министерство предусмотрело соответствующее финансирование в запросе госбюджета 2021 года.

"Я верю, что народные депутаты поддержат реализацию проекта в 2021 году. Мы планируем перенести финансирование, чтобы уже в начале года, например, в феврале начались строительные работы. Договор на все работы заключается в конце 2020 года",- сказала она.

COVID-фонд - о чем ранее сообщал Главред: