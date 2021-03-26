В Нафтогазе анонсировали проблемы с отоплением в 15 областях

Перебои с отоплением в ряде регионов Украины могут произойти из-за ситуации с долгами производителей тепловой энергии.
Согласно данным на 25 марта, 56 предприятий не выполнили своих обязательств перед Нафтогазом относительно получения дешевого газа по специальным обязательствам. В связи с этим в отдельных населенных пунктах 15 украинских регионов люди могут столкнуться с возможными проблемами с отоплением в своих жилищах, сообщает пресс-служба компании Нафтогаз.
В сообщении указано, что для беспрерывных поставок газа в апреле, предприятиям следует погасить более 820 миллионов гривен долгов. Вследствие этого в некоторых населенных пунктах могут быть перебои с отоплением.
Где могут возникнуть проблемы с отоплением
- Винницкая область
- Днепропетровская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Частично Киев
- Киевская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Черкасская область
- Черновицкая область
Следовательно, из-за критической ситуации в теплоснабжении некоторые районы Днепра, Кривого Рога, Одессы, Краматорска, Мариуполя, Николаева, Киева, Харькова и Сум могут столкнуться с проблемами в теплоснабжении.
Для того чтобы местные жители смогли проверить свой населенный пункт, Нафтогаз опубликовал специальный документ, который доступен по ссылке.Читайте такжеСтало известно об отключении тепла в Донецкой области
Тарифы на газ в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 января объявил о том, что Кабмин утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн куб.м до конца текущего отопительного сезона.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов позже уточнял, что уже в следующем отопительном сезона цена за кубометр топлива в Украине может составить до 12 грн.
- Замглавы ОП Юлия Свидерская объяснила, что цена 6,99 куб.м газа будет действовать до конца марта. Позже стоимость газа в Украине для населения определит рынок.
- Нафтогаз установил цену на газ для населения в марте на уровне 6,86 за кубический метр с НДС. Стоимость топлива не меняется для тех, кто оформил тариф Годовой. Для таких домохозяйств газ будет по цене, зафиксированной в договоре.