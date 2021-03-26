В Нафтогазе анонсировали проблемы с отоплением в 15 областях

Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 миллионов гривен / УНИАН

Согласно данным на 25 марта, 56 предприятий не выполнили своих обязательств перед Нафтогазом относительно получения дешевого газа по специальным обязательствам. В связи с этим в отдельных населенных пунктах 15 украинских регионов люди могут столкнуться с возможными проблемами с отоплением в своих жилищах, сообщает пресс-служба компании Нафтогаз.

В сообщении указано, что для беспрерывных поставок газа в апреле, предприятиям следует погасить более 820 миллионов гривен долгов. Вследствие этого в некоторых населенных пунктах могут быть перебои с отоплением.

Где могут возникнуть проблемы с отоплением

Винницкая область

Днепропетровская область

Житомирская область

Запорожская область

Донецкая область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Частично Киев

Киевская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Черкасская область

Черновицкая область

Следовательно, из-за критической ситуации в теплоснабжении некоторые районы Днепра, Кривого Рога, Одессы, Краматорска, Мариуполя, Николаева, Киева, Харькова и Сум могут столкнуться с проблемами в теплоснабжении.

Для того чтобы местные жители смогли проверить свой населенный пункт, Нафтогаз опубликовал специальный документ, который доступен по ссылке.Читайте такжеСтало известно об отключении тепла в Донецкой области

Тарифы на газ в Украине