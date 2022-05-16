В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

Сnало известно о новых проблемах в ПриватБанке / УНИАН

Популярный среди украинцев ПриватБанк сообщил о временных о проблемах со входом в приложение Приват24.

О крупном техническом сбое говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка в Telegram.

"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов со входом в приложение Приват24", - говорится в сообщении.

В ПриватБанке также спрогнозировали сроки решения возникшей проблемы.

"Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа отладим", - добавили в пресс-службе ПриватБанка.

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Напомним, ранее сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.

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