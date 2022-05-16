В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

В ПриватБанке спрогнозировали сроки решения возникшей проблемы.
Популярный среди украинцев ПриватБанк сообщил о временных о проблемах со входом в приложение Приват24.
О крупном техническом сбое говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка в Telegram.
"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов со входом в приложение Приват24", - говорится в сообщении.
В ПриватБанке также спрогнозировали сроки решения возникшей проблемы.
"Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа отладим", - добавили в пресс-службе ПриватБанка.
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Напомним, ранее сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.
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Автор: Алексей Тесля