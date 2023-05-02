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В Раде придумали крупную пенсионную реформу: когда украинцы смогут получать сразу по 2 выплаты

Дмитрий Видоменко
2 мая 2023, 14:48 обновлено 2 мая, 14:48
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В Украине планируется провести пенсионную реформу и запустить для миллионов украинцев накопительный уровень пенсий.
Пенсии
Пенсии и пенсионеры / коллаж фото УНИАН

В Украине планируется провести пенсионную реформу, в результате которой через пятилетний срок украинцы смогут получать две пенсии ‒ одну государственную, за счет средств Пенсионного фонда, а вторую ‒ по собственным обязательным накоплениям. Соответствующий законопроект за номером 9212 зарегистрировала группа нардепов во главе с руководителем фракции в Раде партии "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Как рассказала в комментарии порталу Обозреватель ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Лидия Ткаченко ‒ для того, чтобы получать пенсию на протяжении 20 лет, украинцам придется собирать ровно в два раза дольше, то бишь четыре десятилетия.

Авторы законопроекта предлагают ввести обязательный взнос на персональный счет для всех украинцев, которые еще не достигли 55-летнего возраста.

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Далее предполагается, что работодатель и государство будут платить на персональный пенсионный счет украинца ежемесячно одинаковые суммы:

  • в 2023-м это должен быть 1% от зарплаты;
  • в 2024-м – 1,5% от зарплаты;
  • с 2025-го и далее – 2% от зарплаты;

Депутаты планируют, что для украинских работодателей ничего особо не изменится. Сейчас они платят 22% социального взноса ‒ от зарплаты каждого работника. Столько же будут платить и после реформы, однако из этой суммы часть будут забирать на персональный счет работника, а остальное – в пользу ПФУ.

"По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах трех процентов от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике. Такие же условия государственного софинансирования предлагаются также для участия в системе для физических лиц – предпринимателей и самозанятых лиц, которое является добровольным", – говорится в тексте законопроекта.

Пенсии в Украине:

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео о пенсионной реформе:

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