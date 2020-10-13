В Слуге народа предложили заморозить повышение минималки

Минимальная зарплата 2021 Украина - повышение собрались заморозить / familyshare.com

Ожидается, что с 1 июля 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6,5 тысяч гривен – но в партии Слуга народа предложили отложить повышение до декабря следующего года.

Как пояснил в интервью ТСН.uа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев, невозможно поднять зарплаты одномоментно.

По его словам, действовать придется постепенно. Иначе работодатели просто начнут переводить сотрудников на 0,5 ставки, а остальное выплачивать в конвертах.

Читайте такжеУчителям срежут зарплаты: Минобразования выдвинули громкое обвинение"Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты является 6 тысяч гривень, а не 6,5 тысяч. То есть я бы остановился на 6 тысячах гривень", – уточнил Гетманцев.

А датой повышения до 6,5 тыс. грн он назвал 1 декабря 2021 года.

Отметим, что минимальная зарплата в 2020 году составляет 4723 грн в месяц. При этом минимальная зарплата в Украине 2020 чистыми на руки (то есть после вычета всех налогов – НДФЛ 18% и 1,5% военного сбора) составляет 3802,01 грн.

Как вырастет минимальная зарплата в Украине

1 сентября 2020 года – минималку повысят до 5 тысяч гривен;

1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен;

1 июля 2021 года – 6,5 тысяч гривен.

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