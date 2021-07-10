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В Украине изменят правила выдачи банковских карт: каких нововведений ждать

10 июля 2021, 17:05
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Украинцы могут столкнуться с тем, что выбранный ими способ платежа окажется заблокированным.

банковская карта
Выпускать и выдавать банковские карты смогут не только банки / Фото pixabay.com

Верховная Рада Украины в конце июня приняла закон О платежных услугах. Теперь у банков появятся новые конкуренты, так как выпускать и выдавать карты смогут в отделениях почты, в торговых сетях, кредитных союзах и в ломбардах.

Кроме того, появятся новые компании, которые смогут предоставлять отдельные финансовые услуги. Например, переводить деньги, снимать наличку. Еще одно учреждение будет отвечать за выпуск электронных денег, пишет издание Сегодня.

"С одной стороны, рынок платежных услуг расширится и конкуренция возрастет, что может привести к снижению тарифов на услуги (например, процентов за перевод денег). Но с другой стороны, новые игроки на этом рынке не смогут похвастаться своей финансовой историей и вряд ли будут в глазах потребителей такими же надежными, как банки", – говорится в публикации.

Контролировать работу новых компаний будет Национальный банк. Если он выявит нарушения, может отозвать лицензии, что фактически означает закрытие компании. То есть потребители могут столкнуться с тем, что выбранный ими способ платежа окажется заблокированным.

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Закон о платежных услугах также вводит совершенно новый вид денег – цифровые деньги. Выпускать их будет исключительно Нацбанк. Цифровые деньги НБУ станут третьим видом существования гривни – электронной или цифровой. В НБУ ее раньше назвали e-гривня.

Читайте такжеЧто лучше Visa или Mastercard в Европе и в Украине: отличия и выгодыТаким образом, в Украине будут существовать наличные, безналичные и цифровые гривни. Правила обращения цифровой гривни, порядок их хранения и погашения должен разработать НБУ. Он же будет регулировать, сколько цифровых гривен выпускать в оборот (так же, как сейчас регулирует выпуск наличных гривен).

Как сообщал Главред, с августа прошлого года владельцы банковских карт могут получать наличные на кассах продовольственных и непродовольственных магазинов, различных предприятий и услуг, где применяются терминалы для оплаты картой.

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