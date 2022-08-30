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В Украине курс доллара может сильно "взлететь": эксперты дали тревожный прогноз на осень

30 августа 2022, 04:10

В октябре курс валют будет напрямую зависеть от событий на фронте.

доллар
Курс доллара может резко взлететь в октябре / Reuters

В Украине в сентябре курс доллара будет на уровне 40-41 грн. А в октябре ситуация может быть совсем нестабильной. Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзина, сообщает Телеграф.

В октябре курс валют будет напрямую зависеть от событий на фронте.

"Начнет работать программа ленд-лиза по поставке Украине больших партий оружия, военной техники и снаряжения. Тогда курс доллара может пойти как вверх (если сократится финансовая помощь Украине из-за рубежа), так и вниз (если на фронте произойдет перелом в нашу пользу, увеличится экспорт украинского зерна)", - сказал Олег Пендзина.

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Эксперты Александр Охрименко и Андрей Шевчишин убеждены, что стабильность на рынке поддерживает Национальный банк Украины, которому определенными действиями удалось стабилизировать ситуацию с курсом. Одним из таких стабилизирующих действий стал выкуп ценных бумаг Минфином.

"Доллар по 40+ сейчас всех устраивает", – говорит Охрименко.

Курс валют в Украине

Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что в августе курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ говорит эксперт.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

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