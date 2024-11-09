В Украине овощи дорожают бешеными темпами: на что цены выросли, а на что упали

Морковь стала самым дорогим овощем в борщевом наборе, сообщили аналитики EastFruit.

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Овощной рынок в Украине шокирует новыми ценами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Цены на морковь в Украине продолжают резко расти уже четвертую неделю, и к концу этой недели она может стать одним из самых дорогих овощей борщевого набора, обогнав даже картофель. Также выросла стоимость огурцов, в то же время цены на картофель снизились. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, с конца прошлой недели цены на морковь выросли на 11%. Сейчас оптовые цены на морковь колеблются от 20 до 28 гривен за килограмм, что является самым высоким уровнем за последние 7 лет. По сравнению с началом ноября прошлого года, цены на морковь выросли в среднем в 3,7 раза.

Причиной такого стремительного роста стоимости стала неблагоприятная погода в этом году, из-за которой урожай моркови сильно снизился. Фермеры сообщают о снижении качества и количества урожая, а некоторые даже понесли потери до 50%. Поэтому на рынке сейчас доминирует среднего качества продукция, которая не может удовлетворить все потребности покупателей.

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Стоимость огурцов в Украине продолжает стремительно расти уже пятую неделю подряд. Оптовые цены на тепличные огурцы в Украине варьируются от 100 до 125 грн/кг, что на 11% дороже, чем неделю назад.

По данным аналитиков, предложение импортных огурцов пока не может удовлетворить весь спрос, что лишь способствует дальнейшему росту цен. Украинские производители отгружают огурцы по цене, которая на 72% выше, чем в этот же период прошлого года.

При этом на рынке ожидают, что рост стоимости может продолжаться, а стабилизировать ситуацию можно только при условии значительных импортных поставок овоща.

Упали цены на картофель

В то же время в Украине начали снижаться цены на картофель, утверждают аналитики EastFruit. Сейчас фермеры отгружают картофель по цене от 18 до 28 гривен за килограмм, что на 10% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Снижение произошло на фоне постепенного спада торговой активности, на который аналитики обращали внимание еще на прошлой неделе. Производители поняли, что при таких высоких ценах на картофель реализовать остатки урожая будет сложно, особенно это касается партий, которые не пригодны к длительному хранению.

Также крупные оптовые компании, закупившие дорогие объемы картофеля на внешних рынках, начали реализовывать избыточные партии за убыток. В то же время некоторые владельцы качественного картофеля воздерживаются от продажи, ожидая дальнейшего улучшения ценовой ситуации.

Несмотря на снижение стоимости, цена картофеля на рынке сейчас в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

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Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, цены на картофель в Украине выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал Главред, в ноябре в Украине прогнозируется существенное повышение цен на отдельные продукты питания. Экономист и руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин пояснил, что после августа-сентября традиционно растут цены на овощи борщевого набора.

Кроме того, в Украине продолжают повышаться цены на яблоки. Сейчас стоимость яблок колеблется в пределах 17-25 грн за килограмм.

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