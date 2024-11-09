Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине овощи дорожают бешеными темпами: на что цены выросли, а на что упали

Руслана Заклинская
9 ноября 2024, 18:22
105
Морковь стала самым дорогим овощем в борщевом наборе, сообщили аналитики EastFruit.
В Украине овощи дорожают бешеными темпами: на что цены выросли, а на что упали
Овощной рынок в Украине шокирует новыми ценами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Цены на морковь в Украине продолжают резко расти уже четвертую неделю, и к концу этой недели она может стать одним из самых дорогих овощей борщевого набора, обогнав даже картофель. Также выросла стоимость огурцов, в то же время цены на картофель снизились. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, с конца прошлой недели цены на морковь выросли на 11%. Сейчас оптовые цены на морковь колеблются от 20 до 28 гривен за килограмм, что является самым высоким уровнем за последние 7 лет. По сравнению с началом ноября прошлого года, цены на морковь выросли в среднем в 3,7 раза.

Причиной такого стремительного роста стоимости стала неблагоприятная погода в этом году, из-за которой урожай моркови сильно снизился. Фермеры сообщают о снижении качества и количества урожая, а некоторые даже понесли потери до 50%. Поэтому на рынке сейчас доминирует среднего качества продукция, которая не может удовлетворить все потребности покупателей.

видео дня

Стоимость огурцов в Украине продолжает стремительно расти уже пятую неделю подряд. Оптовые цены на тепличные огурцы в Украине варьируются от 100 до 125 грн/кг, что на 11% дороже, чем неделю назад.

По данным аналитиков, предложение импортных огурцов пока не может удовлетворить весь спрос, что лишь способствует дальнейшему росту цен. Украинские производители отгружают огурцы по цене, которая на 72% выше, чем в этот же период прошлого года.

При этом на рынке ожидают, что рост стоимости может продолжаться, а стабилизировать ситуацию можно только при условии значительных импортных поставок овоща.

Упали цены на картофель

В то же время в Украине начали снижаться цены на картофель, утверждают аналитики EastFruit. Сейчас фермеры отгружают картофель по цене от 18 до 28 гривен за килограмм, что на 10% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

Снижение произошло на фоне постепенного спада торговой активности, на который аналитики обращали внимание еще на прошлой неделе. Производители поняли, что при таких высоких ценах на картофель реализовать остатки урожая будет сложно, особенно это касается партий, которые не пригодны к длительному хранению.

Также крупные оптовые компании, закупившие дорогие объемы картофеля на внешних рынках, начали реализовывать избыточные партии за убыток. В то же время некоторые владельцы качественного картофеля воздерживаются от продажи, ожидая дальнейшего улучшения ценовой ситуации.

Несмотря на снижение стоимости, цена картофеля на рынке сейчас в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, цены на картофель в Украине выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал Главред, в ноябре в Украине прогнозируется существенное повышение цен на отдельные продукты питания. Экономист и руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин пояснил, что после августа-сентября традиционно растут цены на овощи борщевого набора.

Кроме того, в Украине продолжают повышаться цены на яблоки. Сейчас стоимость яблок колеблется в пределах 17-25 грн за килограмм.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка морковка цены на продукты огурцы овощи деньги
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Слишком большая просьба": США отказали Киеву в приоритете поставок ATACMS – WSJ

"Слишком большая просьба": США отказали Киеву в приоритете поставок ATACMS – WSJ

18:54Мир
"Крыма больше нет": у Трампа оскандалились заявлением и обратились к Зеленскому

"Крыма больше нет": у Трампа оскандалились заявлением и обратились к Зеленскому

17:44Украина
Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

16:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

Маск спрогнозировал скорое окончание войны в Украине: условия понравятся не всем

Последние новости

18:54

"Слишком большая просьба": США отказали Киеву в приоритете поставок ATACMS – WSJ

18:22

В Украине овощи дорожают бешеными темпами: на что цены выросли, а на что упали

17:44

"Крыма больше нет": у Трампа оскандалились заявлением и обратились к Зеленскому

17:43

Претенденты на должность генпрокурора фигурировали в антикоррупционных материалах - СМИ

17:26

Головоломка для современных Эйнштейнов: надо правильно посчитать мороженое

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
17:25

Взрывается и валит оранжевый дым: появились новые детали атаки на химкомбинат в РФ

16:47

Подготовка встречи Зеленского с Трампом: в МИД раскрыли детали

16:46

РФ хочет окружить гарнизон ВСУ в районе Курахово: Селезнев предупредил об угрозах

16:03

"Демоны выходили": Кравец рассказала о своих младших детяхВидео

Реклама
15:54

В Украине ударит зимняя погода: синоптик назвала дату похолодания

15:45

На 46-м году жизни умер украинский боксер Вячеслав Узелков

15:42

ВСУ за месяц атаковали дронами более 52 тысяч целей РФ: Сирский созвал совещание

15:37

РФ сбросила авиабомбы на Купянск: есть погибшие, раненые и много разрушенийФото

15:13

Отключение света по 20 часов в сутки: Харченко объяснил, чего ждать на самом деле

14:54

После победы Трампа в мире произойдут серьезные изменения: Золотарев раскрыл сценарийЭксклюзив

14:48

Тысячи россиян уничтожены: в Британии раскрыли колоссальные потери РФ в Украине

14:41

Армия РФ возобновила наступление на Курщине: колонны с десантом движутся на ВСУ - DeepState

14:37

Этикет в общественном транспорте: 12 самых распространенных ошибок

13:54

Ракеты для Patriot и NASAMS: СМИ о срочном пакете оборонной помощи США Украине

13:23

Украинские дроны поразили комбинат по производству боеприпасов на Тульщине - СМИ

Реклама
13:19

"Никаких переговоров": Шольц резко высказался относительно возможного диалога с РФ о мире

13:13

Для чего нужен активированный уголь: способы применения, о которых мало кто знает

12:43

Сделал важное заявление: в России объявился постаревший ЛеонтьевВидео

12:42

Переговоры Зеленского и Трампа: в ОП объяснили, что Украина может предложить США

12:28

Демократы могут получить "приз": борьба за власть в США не закончена - Золотарев

11:59

Картофель будет свежим месяцами: в каком необычном месте нужно его хранить

11:40

Удар по срочникам РФ: дроны взорвали военный полигон под Ростовом – СМИФотоВидео

11:16

"Мирный план" Трампа включает европейские войска в буферной зоне - СМИ

10:44

Как избавиться от конденсата на окнах: самые действенные советы

10:34

Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

10:29

В результате удара по Одессе пострадала целая семья и осталась без матери - Кипер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:49

Под прицелом два важных объекта РФ: дроны атаковали Тульскую область

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

09:33

Топ-10 правил этикета, которые мы нарушаем и даже не догадываемся об этом

09:16

Утекают миллионы: куда Том Круз тратит свои баснословные гонорары

09:08

"Не в интересах Украины": Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

08:57

ВСУ прорвались к главному плацдарму Курщины, а враг штурмует восток - ISW

08:10

Россия не получила желаемого: в бункере истерикамнение

07:57

РФ ударила по Одессе дронами, задело многоэтажки и не только: подробностиФотоВидео

Реклама
07:50

Оголтелый путинист Михалков требует взыскать с Украины миллионы "за Крым"

06:30

Страну сильно "трусит": Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря

06:10

Единственное спасение Украины и самой Европымнение

05:26

Гороскоп на завтра 10 ноября: Ракам - большая удача и прибыль, Козерогам - перемены

05:00

Удары ракетами и дронами: тревожный прогноз по срокам массированной атаки РФ

04:31

Мужчина отжимался по 100 раз в день в течение года: результат удивил всех

04:05

Зачем класть пакетик чая в пылесос: уборщица ошарашила гениальным трюкомВидео

03:35

За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядамиВидео

03:30

95% людей не могут решить головоломку: нужно сказать, какое число под авто

03:00

Заставит сесть Киев и Москву за стол переговоров: Золотарев о сценарии Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять