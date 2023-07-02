В Украине поднимут субсидии: почему и когда

Части украинцев пересмотрят размер жилищной субсидии. Как говорят чиновники, причиной этого стал недавний рост тарифов в стране.

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Чиновники отметили, что субсидии будут пересмотрены для части украинцев / коллаж фото УНИАН

Части граждан Украины увеличат размер жилищной субсидии ‒ из-за летнего роста тарифов ЖКХ в стране. Об этом заявил член НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины) Руслан Кайдаш.

Чиновник отметил, что субсидии пересмотрят для части украинцев ‒ и это связано с повышением тарифов на электроэнергию, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

По словам тарифов, все водоканалы должны связаться с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) для оперативного пересчета.

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"Просьба водоканалам в связи с изменяющимися тарифами коммуницировать с Пенсионным фондом Украины, который является координатором по предоставлению льгот и субсидий, чтобы обновить данные по тарифам на водоснабжение и более оперативно откорректировать размеры субсидий", – сказал Кайдаш.

Чиновник добавил, что благодаря жилищным субсидиям наименее бедные слои населения украинцы не должны будут испытать финансовую нагрузку от повышения тарифов.

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того власты Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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