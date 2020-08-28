УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине подорожает доллар: аналитик дал прогноз на первую неделю сентября

28 августа 2020, 08:02

Наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривни.

доллар
Доллар в Украине подорожает / Фото pixabay.com

В первую неделю сентября курс доллара в Украине вырастет с 27,4 до 27,6 гривни за дин доллар.

Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает Obozrevatel.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – расскал эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%:

  • с прошлого четверга курс доллара НБУ вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%);
  • спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, выросли с 27,36/27,38 до 27,50/27,52 (+0,5%);
  • средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,30/27,57 до 27,35/27,59 (+0,2%/+0,1%).

Тем временем, Национальный банк Украины на пятницу, 28 августа, установил официальный курс на уровне 27,46 гривни за доллар - это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня составляет 27,4615 гривни за 1 доллар (+0,0755 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 27,386 гривни.

Курс доллара НБУ на 28 августа 2020 / bank.gov.ua

Читайте такжеЧего ждать от курса доллара: в НБУ дали прогноз

Как сообщал Главред, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что курс доллара в Украине до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен за один доллар курс не поднимется, считает глава Кабмина.

курс доллара НБУ курс гривни новости Украины Доллар доллар гривна Вадим Иосуб
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине подорожает доллар: аналитик дал прогноз на первую неделю сентября». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:02
В Украине подорожает доллар: аналитик дал прогноз на первую неделю сентября
07:37
Шушкевич предложил лишить русский язык статуса государственного в Беларуси
07:32
Гороскоп на сентябрь-2020: срыв выборов в Украине и новые протесты в США
07:14
Обнаружить COVID-19 в воздухе: в РФ похвастались новым изобретением Видео
07:04
"Каждое слово - это власть": Кравчук предупредил, что Лукашенко просто так власть не отдаст Видео
06:59
Что означают слова Зеленского о завершении войны мнение
06:36
"Стабильного иммунитета не будет": врач рассказала, чего ждать после COVID-19 Видео
06:20
Объединение России и Беларуси: эксперт рассказал, в чем опасность для Украины Видео
05:52
Назван невероятно ревнивый знак Зодиака
05:28
"Текла от мужчин в форме": коп устраивал свидания с сексом в служебном авто и попался
04:56
Прикольные поздравления с Днем шахтера в прозе, стихах, смс, открытки
04:22
В Минздраве рассказали, будет ли карантин в Украине после 1 ноября Видео
03:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены Видео
03:01
"Цветочек секси": Звезда сериала Новенька топлес свела с ума откровенным фото
02:16
Ореховый спас: всё, что нужно знать – от традиций до поздравлений Видео
01:34
Путин дал оценку действиям силовиков во время событий в Беларуси Видео
00:55
Медики нашли новый способ обнаруживать сердечные приступы
00:19
Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці – картинки та побажання
27 августа, четверг
23:50
"Возвращение к лихим 90-м": Зеленский жестко отреагировал на дерзкий расстрел буса Видео
23:23
Дворец Лукашенко снова под угрозой: в Беларуси оппозиция готовит новые акции Видео
22:50
Фальсификация и насилие: Киев поставил крест на выборах в Беларуси Видео
22:20
Кровавое месиво на Харьковщине: опубликовано видео нападения на бус с людьми Видео
22:05
Беларусь вернула Путину место в Высшей Лиге мнение
22:02
"Бойня - наезжал раз за разом": стали известны жуткие детали ДТП с пьяным майором
21:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 августа: изумительный шанс и тяжелые потери Видео
21:18
Кровавый расстрел буса на Харьковщине: у Авакова рассказали о задержанных Видео
21:05
Кабмин досрочно закрыл границу для иностранцев: для кого сделают исключения Видео
20:41
Травматы и биты: подробности нападения на бус с людьми на Харьковщине Видео
20:24
"Творчиня", "офицерка", "гидесса": в Сети появился список официальных феминитивов
20:05
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: нардеп рассказал о погибших Видео
19:40
"Гладенькая и увлажненная": Настя Каменских оголила тело в ванной и завела поклонников
19:35
"Корпоративчик и кровавый банкет": распалившаяся Егорова разругала Евромайдан Видео
19:33
Вторжение в Беларусь: у Тихановской ответили на угрозу Путина
19:31
Как отмечать праздник Успение 2020 – от традиций до поздравлений Видео
18:47
Еще один областной центр попал в "красную" зону: где в Украине ужесточают карантин Видео
18:46
"В жизни бы с вами не встречался": как избавиться от мамы девушки за 1 час
18:43
Netflix закрыл Видоизмененный углерод из-за низкого рейтинга просмотров
18:24
Сокурсник Путина спрогнозировал, введет ли Россия войска в Беларусь Видео
18:11
Ученые выяснили, каким людям сильнее остальных грозит смерть от Covid-19
18:08
Сергей Бабкин заболел коронавирусом после концерта - и не он один
18:07
Инвестор Херсонского порта намерен вкладывать деньги в другие проекты в Украине
18:00
Сотни тысяч заболевших: Данилов предупредил о вспышке COVID-19 в Украине Видео
17:41
"Власть – кислород": сокурсник Путина "поставил диагноз" Лукашенко Видео
17:39
Маски в школах: стало известно, для кого сделают исключение Видео
17:30
Несмотря на "красную" зону: в Черновцах разрешили работу школ
17:09
Польша отреагировала на громкие обвинения Лукашенко Видео
16:57
"Я возвращаюсь": Саакашвили поставил точку в истории с переездом в Грузию
16:49
На Кировоградщине коп жестко изнасиловал девушку-автостопщицу
16:34
Украина на грани резкой вспышки COVID-19: врач дала тревожный прогноз Видео
16:13
Риск обвала рубля в Беларуси: Лукашенко рассказал, о чем Минск намерен просить Россию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять