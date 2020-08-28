В Украине подорожает доллар: аналитик дал прогноз на первую неделю сентября

Доллар в Украине подорожает / Фото pixabay.com

В первую неделю сентября курс доллара в Украине вырастет с 27,4 до 27,6 гривни за дин доллар.

Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает Obozrevatel.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – расскал эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%:

с прошлого четверга курс доллара НБУ вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%);

спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, выросли с 27,36/27,38 до 27,50/27,52 (+0,5%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,30/27,57 до 27,35/27,59 (+0,2%/+0,1%).

Тем временем, Национальный банк Украины на пятницу, 28 августа, установил официальный курс на уровне 27,46 гривни за доллар - это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня составляет 27,4615 гривни за 1 доллар (+0,0755 грн). При этом курс доллара на 27 августа составляет 27,386 гривни.

Курс доллара НБУ на 28 августа 2020 / bank.gov.ua

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Как сообщал Главред, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказал мнение, что курс доллара в Украине до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен за один доллар курс не поднимется, считает глава Кабмина.