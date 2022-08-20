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В Украине подорожали яйца: сколько сейчас стоит десяток

20 августа 2022, 23:54

Как говорят эксперты, цены на куриные яйца "Квочка" растут уже третий месяц подряд. Последнее падение стоимости было зафиксировано аж в мае нынешнего года.

Яйца
В Украине подорожали яйца: сколько сейчас стоит десяток/ коллаж фото УНИАН

Куриные яйца в Украине в очередной раз подорожали. Об этом сообщает портал "Минфин".

По состоянию на 20 августа десяток марки "Квочка" в среднем стоит 32,13 грн – что на 3,2 грн больше, чем в июле (тогда их среднемесячная цена составляла 28,93 грн). Средняя цена же яиц "Ясенсвит" – 34,02 грн (ровно на 5 грн больше ‒ тогда она была 29,02 грн).

В отдельным сетях супермаркетов цена на яйца "Квочка" составляет:

  • Auchan – 32,5 грн/десяток;
  • Novus – 32,99 грн/десяток;
  • Varus – 30,9 грн/десяток.

Стоимость яиц "Ясенсвит" по супермаркетам:

  • Auchan – 34,7 грн/десяток;
  • Novus – 31,99 грн/десяток;
  • Varus – 34,6 грн/десяток;
  • Megamarket – 34,8 грн/десяток.

Цены на яйца "Квочка" растут уже третий месяц подряд. Последнее падение было зафиксировано в мае, когда их цена по сравнению с апрельской снизилась на 1,99 грн/десяток – с 30,07 грн до 28,08 грн. Далее же было только подорожание:

  • июнь – 28,38 грн (+30 коп.);
  • июль – 28,93 грн (+55 коп.);
  • август – 30,43 грн (+1,5 грн).

Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.

На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.

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Автор: Егор Бунин
яйца цены на продукты новости Украины
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