В Украине подскочат цены на продукт, который есть на столе у каждого

В Украине уже весной подорожает хлеб, при этом рост цены не будет значительным, говорит эксперт Павел Мартышев.

В Украине вырастут цены на хлеб - эксперт / фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине весной нынешнего года подскочат цены на хлеб – правда, эксперты ожидают, что подорожание не будет серьезным. Такой прогноз в комментарии порталу "Обозреватель" аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

"Хлеб – это вообще такая история административная. У нас есть регулирование цен на хлеб, то есть у нас там не рыночная ситуация. Стоимость хлеба вообще не зависит от стоимости пшеницы, как это ни парадоксально. Хлеб будет стабильно немного дорожать. Если мы говорим о каких-то крафтовых хлебах, более дорогих, которые не являются социальным товаром, то возможно подорожание", – пояснил специалист.

Кроме того, Мартышев спрогнозировал, что в Украине весной нынешнего года могут измениться цены на целый ряд товаров питания. Среди продуктов, которые могут подешеветь, – куриные яйца, а также куриное мясо.

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"Что курятина, что яйца могут показать или стабильность, или снижение (цены – Главред). Причем яйца – продукт, показывающий цикличность в производстве и цене", – подытожил он.

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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