В Украине поменяют правила оформления субсидий: чего ждать гражданам / коллаж фото УНИАН

В Украине Министерство соцполитики поменяет правила оформления субсидий ‒ чтобы заявление на денежную помощь можно было подавать не только в бумажном виде в органы соцзащиты, но и через Сеть (через веб-портал Пенсионного фонда). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Чиновники говорят ‒ такое нововведение даст возможность подавать заявления тем гражданам, которые вынуждены покинуть свои дома из-за украино-российской войны. Дело в том, что по действующим правилам для оформления субсидии по новому адресу нужно сообщать об этом в орган соцзащиты по адресу старому (а некоторые из этих учреждений сейчас временно захвачены агрессорами). А уже потом заново переоформлять субсидию.

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"Поэтому, чтобы защитить право граждан получать такие выплаты, Министерство социальной политики предлагает осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Использование IT-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. К примеру, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице", – отметили в Минсоцполитики.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

До того сообщалось о том, что в Украине изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг. Украинцам с мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.

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