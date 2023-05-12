В Украине резко и заметно подорожал популярный фрукт: что произошло

В Украине резко подорожали яблоки - эксперты рынка назвали причину, почему цена резко поменялась всего за неделю.

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Яблоки в среднем подорожали на 23% / коллаж Главред, фото УНИАН

С начала нынешней недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23% − сейчас данные фрукты в розничной продаже можно купить от 15 до 22 грн/кг. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"На сегодня большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", – говорят эксперты.

По словам ключевых торговцев, подорожание в яблочном сегменте прежде всего связано с сезонным фактором. К примеру, запасы прошлогодних яблок стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу еще не поступили. В связи с холодной и затяжной весной сезон раннего яблока в Украине существенно задерживается.

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Аналитики подчеркнули, что сейчас отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. И они сходятся во мнении, что отпускные цены в данном сегменте продолжат расти и в дальнейшем − вплоть до привоза на рынок фруктов из нового урожая.

Цены на продукты в Украине

Напомним, с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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