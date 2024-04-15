В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

В Украине с 1 января по 1 апреля количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека - до 10 млн 154 тысячи людей.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-rezko-menshe-stalo-pensionerov-chto-sluchilos-10557863.html Ссылка скопирована

Теперь в Украине пенсионеров 10,154 млн человек / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 1 января по 1 апреля 2024 года количество людей, которые зарегистрированы в качестве пенсионеров, сократилось на 361 832 человека. Как стало понятно из данных Пенсионного фонда, если в начале года пенсию получали 10, 516 млн человек, то сейчас – 10,154 млн человек.

Также сообщается, что средний размер пенсии по Киеву составляет 7,8 тысячи грн. Это самая высокая выплата в стране. На втором месте по уровню средней пенсии – Ровенская область – 7,2 тысячи грн. На третьем с показателем 7 тысяч грн оказалась Донецкая область. В то же время средняя пенсия по стране составила 5743 грн.

Самую небольшую пенсию платят в Тернопольской области (всего 4399 грн). Общая численность пенсионеров составила 10 154 705 человек. Средняя пенсия с начала года выросла с 5385,25 до 5743,27 грн (+358 грн).

видео дня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред