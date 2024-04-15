УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2024, 08:48
В Украине с 1 января по 1 апреля количество пенсионеров сократилось на 361 832 человека - до 10 млн 154 тысячи людей.
Монеты, пенсии
Теперь в Украине пенсионеров 10,154 млн человек / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с 1 января по 1 апреля 2024 года количество людей, которые зарегистрированы в качестве пенсионеров, сократилось на 361 832 человека. Как стало понятно из данных Пенсионного фонда, если в начале года пенсию получали 10, 516 млн человек, то сейчас – 10,154 млн человек.

Также сообщается, что средний размер пенсии по Киеву составляет 7,8 тысячи грн. Это самая высокая выплата в стране. На втором месте по уровню средней пенсии – Ровенская область – 7,2 тысячи грн. На третьем с показателем 7 тысяч грн оказалась Донецкая область. В то же время средняя пенсия по стране составила 5743 грн.

Самую небольшую пенсию платят в Тернопольской области (всего 4399 грн). Общая численность пенсионеров составила 10 154 705 человек. Средняя пенсия с начала года выросла с 5385,25 до 5743,27 грн (+358 грн).

видео дня
908

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии Пенсионный фонд
Реклама

Главное за день

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

09:22 Интервью
Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14 Украина
У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

07:34 Мир
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка 26562

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

Этот день изменит судьбу Украины : когда война закончится - прогноз 9443

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогноз

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом 5814

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

На Иисуса похож : Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы 5215

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Последние новости

10:02

Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы

09:45

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

09:31

Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby

09:30

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

09:22

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
08:48

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

08:47

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

08:14

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14

В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

Реклама
07:34

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

06:46

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

06:03

Запад боится России, но не Иранамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

04:05

РФ нацелилась на три крупных города: названо направление нового удара врага

03:32

Передача Украине дополнительных систем ПВО: экс-советник главы ОП назвал сроки

03:00

8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

02:00

До 20 тысяч грн: стало известно, почем продают билеты на "Евровидение-2024"

01:20

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

00:26

Летом войска РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон": в ГУР и СБУ сделали заявление

14 апреля, воскресенье
23:48

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

Реклама
23:00

Будет ли большая война между Ираном и Израилем: у Байдена сделали прогноз

22:09

Войска РФ продвигаются: адмирал США раскрыл планы Путина и призвал помочь Украине

21:50

Положение становится тяжелым: Зеленский назвал самую "горячую" точку на фронте

21:37

Война Израиля и Ирана: чего ждать Украинемнение

21:05

"Ситуация напряженная": Умеров назвал направление нового штурма РФ на востоке

20:19

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:04

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"Фото

19:23

Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

19:11

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

18:57

Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

Реклама
16:17

Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

16:10

Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

16:05

Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причинаВидео

15:59

Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

15:59

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Рыбам - путешествие, Овнов подведет здоровье

15:43

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты

15:13

Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

15:04

Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

14:44

РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять