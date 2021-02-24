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В Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

24 февраля 2021, 18:33
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Сегодня ряд розничных операторов повысили стоимость разных видов топлива.

Бензин
Цены на бензин резко взлетели / pixabay

В Украине резко повысилась стоимость бензина и дизельного топлива. Как сообщает консалтинговая группа А-95, средняя цена всего за день поднялась на 99 коп., или 3,7-3,8% в зависимости от вида топлива.

В то же время ценники на газ для автомобилей практически не поменялись – средний показатель остался на уровне 15,33 грн за литр, пишет enkorr.

Цена на бензин марки А-95 в среднем достигает 28,01 гривен за литр. За сутки топливо подорожало на 99 коп., или 3,7%. Всего 14 сетей АЗС повысили ценники.

Цена на бензин марки А-92 в среднем достигла 27 грн за литр, что на 99 коп., или 3,8% больше, чем днем ранее.

Где значительно выросли цены на бензин:

  • Укрнафта и Авиас – 2 грн (+8%);
  • ZOG – 1 грн (+3,8%);
  • Mango – 70 коп. (+2,8%);
  • Укр-Петроль – 60 коп. (+2,4%);
  • ОККО и Рур-груп – 50 коп. (+1,6% и +1,8%).
  • Сеть Amic и WOG подняли стоимость на 49 и 40 коп. соответственно, или на 1,7 и 1,3%.

На других заправках цена выросла на 17-28 коп.

Цена на дизтопливо в среднем за день повысились с 26,46 грн до 27,44 грн.

Больше всего литр дизеля подорожал на таких заправках:

  • Укрнафта и Авиас – 2 грн (+8%);ZOG – 1 грн (+4%);
  • Mango – 70 коп. (+2,9%);
  • Укр-Петроль – 60 коп. (+2,4%);
  • OKKO и Рур-груп – 50 коп. (+1,7 и +1,9%).

Кроме того, на 49 коп. подорожал литр ДТ на АЗС Amic, на 40 коп. – на WOG и Chipo. Другие повысили ценники от 1 коп. до 30 коп.

Как ранее сообщал Главред:

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